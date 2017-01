Culture

SPECTACLE La troupe fera ses adieux le 20 mars prochain...

Pierre Palmade, le 27 mars 2009. - BENAROCH/SIPA

Trop de travail et pas assez de temps pour Pierre Palmade. Conséquence, l’humoriste a décidé de dissoudre « La Troupe à Palmade », sa troupe de café-théâtre qu’il avait créée en 2005 avec plusieurs spectacles à succès à son actif.

40 comédiens, 14 spectacles

« Les très nombreux projets professionnels que j’entreprends m’obligent à arrêter cette aventure, explique le comique. N’ayant que peu de temps à consacrer à cette entité, je préfère la dissoudre et en garder un souvenir merveilleux. Après quelques dernières, nous nous séparerons avec beaucoup d’émotion. »

Jusqu’au 20 mars, « La Troupe à Palmade » proposera encore quatre spectacles sur la scène de la Comédie de Paris : Alex et Patxi sont dans un bateau, 250 g de shit, Sans paroles et Les Résistants. Depuis 2005, la troupe composée de 40 comédiens et auteurs a écrit et donné 14 spectacles, et révélé des talents comme Sébastien Castro, Camille Cottin, Arnaud Tsamère ou Jean Leduc.

