Culture

MUSIQUE Alors que la première chaîne diffuse ce samedi soir une émission hommage en direct du Zénith, retour en cinq morceaux emblématiques sur le parcours artistique du jeune chanteur, décédé il y a dix ans...

Grégory Lemarchal lors d'un concert à Charleroi (Belgique), le 17 septembre 2005. - VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP

F.R.

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal succombait à la mucoviscidose, à l’âge de 23 ans. Ce samedi, dès 20h55, TF1 rend hommage au chanteur révélé par Star Academyavec une émission en direct du Zénith de Paris. D’anciens candidats du télécrochet et des stars telles que Marc Lavoine, Patrick Fiori, Marina Kaye ou Véronique Sanson sont attendues pour honorer la mémoire de l’artiste qui, malgré sa courte carrière, a fortement marqué les esprits. Retour sur son parcours sous les projecteurs, en cinq chansons.

1999 – « Le Chanteur »

Grégory Lemarchal fait ses premiers pas sur le petit écran sur M6, dans Graines de star. Il a alors 16 ans et interprète Le Chanteur de Daniel Balavoine. Son aventure dans le télécrochet présenté par Laurent Boyer s’arrête cependant là.

2004 – « SOS d’un Terrien en détresse »

Grégory Lemarchal remporte la quatrième saison de Star Academy, avec 80 % des suffrages, face à Lucie Bernardoni. Sa prestation la plus marquante durant son parcours dans le télécrochet est sans conteste sa reprise de SOS d’un Terrien en détresse – encore un tube du répertoire de Balavoine. Lors du débriefing, il confie, très ému : « J’ai failli lâcher en plein milieu de la chanson. (…) J’ai failli craquer, laisser tomber toutes les larmes que je retenais depuis des années. J’ai tellement d’images qui me reviennent. (…) Il y a plein de choses dans les paroles que j’ai vécues intensément. »

2005 – « Ecris l’histoire »

Le 18 avril 2005 sort Je deviens moi, le premier album studio de Grégory Lemarchal. Ecris l’histoire, reprise francophone de Io so ché tu de Davide Esposito, en est le premier extrait. Le morceau est certifié disque de platine, synonyme de 300.000 exemplaires vendus.

2007 – « The Show Must Go On »

Le 5 janvier, Star Academy fête sa centième émission sur TF1 avec un prime spécial. Plusieurs anciens candidats sont au rendez-vous, dont Grégory Lemarchal qui interprète The Show Must Go On de Queen, en duo avec Patrick Bruel. Ce sera sa dernière apparition à la télévision.

2007 – « De temps en temps »

Deux mois avant son décès, Grégory Lemarchal peaufine les chansons de son nouvel album dont De temps en temps, qu’il a écrite et composée. Le texte est dédié à Karine Ferri, qui partage sa vie à l’époque et demeure aujourd’hui engagée dans la lutte contre la mucoviscidose. Une seule prise suffit pour enregistrer ce morceau. La Voix d’un ange, son deuxième opus, sera édité en juin de la même année, à titre posthume et se vendra à plus de 700.000 exemplaires.

Mots-clés :