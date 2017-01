Culture

MUSIQUE Kanye West est marié avec Kim K, Tyga sort avec Kylie Jenner, un tube de beaufs...

Kanye West à la sortie de son bureau à Calabasas en Californie - X17/SIPA

V. J.

Ses pétages de plomb sur scène, son petit aller-retour à l’hôpital, l’agression de Kim K, sa rencontre avec Trump… Il était temps que 2016 se termine pour Kanye West. Le chanteur a profité du passage à la nouvelle année, et des fameuses bonnes résolutions, pour revenir à l’essentiel : la chanson. Kanye vient ainsi dégainer un titre inédit pour 2017, en duo avec son beauf, le rappeur Tyga : Feel Me.

Si Kanye ne s’est pas saisi des réseaux sociaux pour répandre la bonne nouvelle (il pose toujours avec sa famille devant un arbre de Noël), Tyga, lui, ne s’est pas fait prier et est présent partout. Il faut dire qu’il a un peu plus besoin de pub que Kanye. Jusqu’ici, et surtout en France, il était surtout pour être le mec d’une Karadashian, Kylie Jenner, et pour alimenter le fil des stars.

