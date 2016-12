F.R.

L’humour noir de Charlie Hebdo continue à ne pas faire l’unanimité. Dans son dernier numéro, l’hebdomadaire satirique a publié trois caricatures liées au crash de l’avion dans lequel ont péri 92 personnes, dont 64 membres des Chœurs de l’Armée rouge, survenu le 25 décembre.

Deux d’entre eux représentent un avion en chute libre. « Le répertoire des Chœurs de l’Armée rouge s’élargit », lit-on sur celui qui laisse apparaître l’un des chanteurs en train de crier « Aaaaaaaa ». L’autre cingle : « Mauvaise nouvelle… Poutine n’était pas dedans ». Le troisième dessin montre des membres du Chœur sous l’eau – l’avion s’est abîmé dans la mer Noire – face à un banc de poisson, le tout surmonté du commentaire : « Après la catastrophe, l’Armée rouge conquiert un nouveau public ».

The satirists over at Charlie Hebdo have released new cartoons mocking the Dec. 25 plane crash that killed 92 people https://t.co/uWmL6MLsS1 pic.twitter.com/i0Mcz51E9q