ECONOMIE Au cours des cinquantes dernières années, seule l'année 2011 avait connu un meilleur résultat avec 217 millions de tickets vendus...

Image extraite de la comédie «Les Tuche 2 - Le Rêve américain», l'un des succès publics de l'année ciné 2016. - Eskwad / Pathé - Vero Boncompagni

20 Minutes avec AFP

Seule l’année 2011 avait été meilleure ces cinquante dernières années, avec 217 millions d’entrées enregistrées. En 2016, quelque 213 millions de tickets de cinéma ont été vendus en France, soit une hausse de 3,6 % par rapport à 2015, selon le Centre national du cinéma (CNC).

« Ce record historique témoigne de la vitalité du cinéma en France, et démontre une fois encore qu’il est la sortie culturelle préférée des Français », s’est réjouie Frédérique Bredin, la présidente du CNC.

Près de 112 millions de tickets vendus pour des films américains

Pour la troisième année d’affilée la barre des 200 millions d’entrées a été franchie, permettant à l’Hexagone d’être le premier pays d’Europe en termes de fréquentation des salles obscures.

Parmi les films qui ont attiré massivement les spectateurs dans les salles, il faut signaler Rogue One, le spin-off de la saga « Star Wars » qui à peine trois semaines après sa sortie cumule déjà plus de 3.7 millions d’entrées, Zootopie (4.8 millions de spectateurs), Vaiana (3.8 millions) ou The Revenant (3.7 millions).

Si les films américains se sont taillé la part du lion avec une part de marché de 52.6 %, soit 111.8 millions d’entrées, les longs-métrages français ont vu leur part de marché atteindre les 35.3 %, soit une progression de 3.1 % en un an. 18 films tricolores ont dépassé le million d’entrées, dont Les Tuches 2 (4.6 millions), Camping 3 (3.2 millions), Médecin de campagne (1.5 million) ou Ballerina (1.2 million).

