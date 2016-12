Culture

JUSTICE Le studio américain devra se contenter de 186.000 euros de dommages et intérêts...

L'affiche française de «Cars 2» et l'affiche du film chinois «Autobots». - Disney - Blue Mtv

La bataille judiciaire était loin d’être gagné d’avance car, en Chine, l’application des lois sur la propriété intellectuelle est toute relative. Mais Disney a fini par obtenir gain de cause dans le bras de fer qui l’opposait à Autobots, un long-métrage de l’Empire du milieu qui plagiait ostensiblement Cars.

Blue Mtv, le studio chinois qui a produit le film mis en cause et le diffuseur de l’œuvre ont été enjoints par la justice à « cesser toute infraction aux droits » détenus par Disney, a indiqué sur son compte de microblogs la Haute Cour de Shanghai.

Des similitudes plus que troublantes

Le tribunal leur a par ailleurs également ordonné de verser environ 1,35 million de yuans (186.000 euros) à Disney à titre de dommages et intérêts, et de frais de justice.

Produit par Pixar et distribué par Disney en 2006, Cars avait remporté le Golden Globe du meilleur film d’animation. Le tribunal de Shangai a constaté que Autobots, sorti l’an passé en Chine, présentait des ressemblances plus que troublantes avec le long-métrage américain. Des personnages de Cars, comme la voiture de course rouge Flash McQueen ou le bolide italien de F1 Francesco Bernoulli, y sont notamment reproduits à l’identique.

The Autobots: a Chinese film greatly inspired by Pixar's 'Cars' - https://t.co/W4rcjE1uuC pic.twitter.com/SDK0hN0u9R — Lost At E Minor (@lostateminor) July 21, 2016

