HOMMAGE Le réalisateur a salué, ce jeudi, la mémoire de l’auteur et interprète de la chanson de son film « Un Homme et une femme »…

Pierre Barouh (au premier plan), Claude Lelouch (en veste noire) et le maire Philippe Augier (costume gris), lors de l'inauguration de la place Claude Lelouch, à Deauville, le 5 septembre 2006. - AFP PHOTO MYCHELE DANIAU MYCHELE DANIAU / AFP

« Je suis un homme malheureux et triste, j’ai perdu peut-être mon meilleur ami et celui qui me donnait les meilleurs conseils. » Ainsi a réagi Claude Lelouch ce jeudi, au décès, à l’âge de 82 ans, de Pierre Barouh, auteur et interprète de la chanson d’Un Homme et une femme, survenu mercredi. « Chaque fois qu’il écrivait une chanson, la première personne à qui il la faisait écouter c’était moi. Et moi, chaque fois que j’avais fini un film, la première personne à qui je le montrais, c’était lui », a poursuivi le réalisateur.

« Des cinglés de la vie »

Claude Lelouch a fait la connaissance de Pierre Barouh dans les années 1960, quand il tournait des scopitones, les ancêtres des vidéoclips. « On a fait deux ou trois chansons filmées ensemble, on s’est aperçu qu’on était fait de la même émotion, on avait les mêmes yeux pour regarder le monde, moi j’avais le cinéma et lui, il avait les chansons », s’est remémoré Claude Lelouch. Et d’ajouter : « On aimait la vie tous les deux, c’était notre point commun, on était des cinglés de la vie. »

