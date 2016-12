Culture

DISPARITION L'expert en géopolitique, fils de Paul-Emile Victor, est décédé à l'âge de 69 ans...

Jean-Christophe Victor dans «Le Dessous des cartes». - Capture d'écran Arte

F.R.

Il avait 69 ans. Le géographe Jean-Christophe Victor, notamment connu du grand public pour son émission Le Dessous des cartes est décédé ce mercredi, annonce Libération ce jeudi. L'information a été confirmée par Arte.

Fils de l’explorateur Paul-Emile Victor et de la productrice de télévision Eliane Victor, il était diplômé en chinois de l’Ecole des Langues orientales et titulaire d’un doctorat en anthropologie. En 1991, il a cocréé avec sa compagne, la chercheuse spécialisée en géopolitique prospective Virginie Raisson, le Laboratoire d’études politiques et d’analyses cartographiques (Lépac) qu’il dirigeait.

« [Mercredi], mes enfants ont perdu leur papa et moi l'amour de ma vie. Je veux croire qu'il a rejoint son père au paradis des grands hommes. Ceux qui transmettent l'essentiel. », a écrit sur Facebook Virginie Raisson ce jeudi.

Un vulgarisateur hors-pair

Dans les années 1980, il a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères avant de proposer, en 1990, à La Sept, son concept de vulgarisation géopolitique et géographique. Le Dessous des cartes, programme hebdomadaire diffusé désormais les samedis sur Arte, n’a jamais quitté l’antenne depuis.

« Au-delà de son grand professionnalisme, les équipes d'Arte soulignent sa fidélité, sa rigueur, mais aussi sa foi en l'avenir et son optimisme chevillé au corps », a réagi la chaîne franco-allemande dans un communiqué.

Mots-clés :