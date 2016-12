H.S.

Avant de devenir l’un des présentateurs vedette du paysage audiovisuel américain, l’humoriste James Corden s’essayait pour la télévision britannique. Connu à l’époque pour le rôle de « Smithy » dans la série Gavin and Stacey, James Corden a inauguré en 2011la séquence « Carpool Karaoké », un karaoké en voiture aux côtés de célébrités, plébiscitée depuis par les téléspectateurs et internautes.

A l’époque, Corden invite le chanteur George Michael sur son siège passager pour un sketch diffusé sur la BBC au profit de l’association Comic Relief à l’origine du très populaire Téléthon anglais, le « Red Nose Day » (« le jour du nez rouge »). Dans cette vidéo retrouvée par le site américain Mashable, George Michael reprend, non sans autodérision, plusieurs tubes de son groupe Wham !.

En juin dernier, Corden est revenu sur la genèse du projet lors d’une interview accordée à Howard Stern : « Nous n’arrivions pas à déterminer pourquoi c’était si joyeux. Mais il y avait vraiment de la joie dans cette séquence. Ensuite on s’est demandé si nous ne pouvions pas exploiter cette idée ». Aujourd’hui, chaque nouvel épisode du « Carpool Karaoke », dont les droits ont été rachetés par Apple, compte parmi les vidéos les plus vues sur YouTube.

