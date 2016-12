Culture

DISPARITION L’artiste tourmenté par la drogue et une vie sentimentale compliquée est mort de causes inconnues à son domicile à l’âge de 53 ans…

George Michael à Londres en 2012 - KWAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

Delphine Bancaud

Une star des années 80 de plus qui disparaît. Le chanteur britannique George Michael est mort de causes inconnues à son domicile à l’âge de 53 ans. Les hommages au chanteur, provenant d’inconnus et de célébrités, ont afflué sur les réseaux sociaux.

« Je suis profondément choqué. J’ai perdu un ami cher - le plus gentil et généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans », a réagi le chanteur britannique Elton John sur Instagram.

Plusieurs messages de condoléances évoquaient les morts d’autres stars de la chanson disparues cette année,dont David Bowie en janvier, Prince fin avril, et le guitariste de Status Quo, Rick Parfitt, décédé dimanche. « Adieu mon ami ! Un autre grand artiste nous quitte. Est-ce que 2016 peut aller se faire foutre MAINTENANT ? », a ainsi publié Madonna sur Instagram.

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) December 26, 2016

La rockstar canadienne Bryan Adams a commenté sur Twitter : « RIP George Michael. Je ne peux pas y croire. Un chanteur incroyable et un homme adorable, bien trop jeune pour nous quitter ».

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) December 25, 2016

Des stars de la musique, des sportifs… L’émotion est unanime

« Tu as offert au monde un cadeau incroyable ! Quel talent ! Quelle perte ! », a tweeté la chanteuse américaine La Toya Jackson.

You have given the #world an amazing gift! What a #talent! What a #loss! We will continue to love you! #RIP George Michael! 🙏🏼 pic.twitter.com/plb7KjXOaP — La Toya Jackson (@latoyajackson) December 26, 2016

« 2016 - perte d’une autre âme talentueuse. Tout notre amour et toute notre compassion à la famille de George Michael », a également écrit le groupeDuran Duran, contemporain de Wham !, sur son compte officiel

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) December 25, 2016

« Non, pas George Michael lui aussi. Un autre grand musicien nous quitte cette année. 2016 peut aller se faire voir », a tweeté l’ex-footballeur international britannique Gary Lineker.

No, not George Michael as well. Another musical great leaves us this year. 2016 can just sod off. #RIPGeorge — Gary Lineker (@GaryLineker) December 25, 2016

La France se réveille avec cette mauvaise nouvelle

En France aussi, les réactions ont afflué sur Twitter. Comme celle du patron de Radio France :

#georgemichael est mort. C'est toute la musique d'une jeunesse passée dans les années 80 qui passe dans ma mémoire aux rythmes de #wham — Mathieu Gallet (@mathieu_gallet) December 25, 2016

Ou celle de Jeanne Mas, une autre célébrité des années 80 :

Le ciel s'est encore recouvert de tristesse. Farewell #GeorgeMichael pic.twitter.com/En16WHPPuq — Jeanne Mas officiel (@JeanneMas_) December 26, 2016

Mots-clés :