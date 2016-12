Culture

WEB Une photo d’Alicia Aylies publiée dans « Paris Match » fait réagir les internautes qui constatent la blancheur de la peau de la jeune femme d’origine martiniquaise…

Une photo où Miss France apparaît la peau - DAMOURETTE/SIPA

Marie Lombard

Miss France a-t-elle été retouchée ? Une photo publiée dans Paris Match ce jeudi 22 décembre et tweetée par Sylvie Tellier (Miss France 2002) a fait naître une polémique sur les réseaux sociaux. En cause ? La pâleur de la peau et la raideur des cheveux de la nouvelle Miss France Alicia Aylies sur le cliché. Devenue symbole de la beauté à la Française samedi 17 décembre, l’ex Miss Guyane originaire de Martinique présente en effet au naturel des cheveux très frisés et une peau mate, caractéristiques qui ont disparu sur la photo.

Effet de la lumière languedocienne ou retouche destinée à « éclaircir » la Miss ? Certains internautes ont immédiatement dénoncé une volonté d’occidentaliser Alicia Aylies pour la faire correspondre aux critères de beauté européens. Contacté par 20 Minutes, la rédaction de Paris Match a appelé à bien regarder « l’ensemble des photos de la Miss France » publiées dans Paris Match. « La couleur de la peau varierait très nettement d’une photo à l’autre suivant du type d’éclairage ». La pâleur de la peau sur la photo décriée serait donc uniquement due à l’éclairage et au soleil du Languedoc et non pas à un prétendu « blanchiment uniformisé comme peuvent le penser certains internautes ».

D'après les photos de @ParisMatch, on a changé de #MissFrance. Vous auriez dû la faire plus blanche encore les gars... pic.twitter.com/KbR5me3EPB — Laetitia Reboulleau (@Loun_R) December 22, 2016

Bonjour @ParisMatch ! Une réponse peut-être concernant la photo de Miss France qui semble retouchée? — Audrey Kucinskas (@AudreyKucinskas) December 22, 2016

@Dreiimos blanche au cheveux lisses — inspecteur navette (@Arcane_lunaire) December 22, 2016

Le cliché a d’autant plus surpris qu’Alicia Aylies publie elle-même sur Instagram des clichés sur lesquels elle semble revendiquer ses origines métissées et qu’elle n’avait pas cherché à lisser ses cheveux pour la cérémonie.

