Culture

GUIDE Voici, en fonction de vos goûts, une poignée de films sortis relativement discrètement ces derniers mois et à rattraper de toute urgence...

Benoît Poelvoorde et Gustave Kervern dans «Saint Amour». - Roger Arpajou / No Money Production

Fabien Randanne Twitter

En 2016, vous avez préféré votre canapé aux sièges de ciné ? Ou vous vous êtes concentré sur les « grosses sorties » (d’ailleurs, Suicide Squad vous reste en travers de la gorge…) ? 20 Minutes vous propose de prévoir une petite séance de rattrapage à domicile, en fonction de vos goûts télévisuels. L’occasion de découvrir, dans le confort de votre salon, quelques uns des longs-métrages qui sont passés (malheureusement) trop inaperçus ces derniers mois…

Si vous zappez quand vous tombez sur « L’amour est dans le pré »

Vous ne supportez pas la condescendance avec laquelle les agriculteurs sont parfois traités dans L’Amour et dans le pré et grincez des dents lorsque vous lisez les moqueries dont font l’objet les célibataires des champs sur Twitter. Regardez donc Saint Amour, véritable déclaration d’amour au monde agricole signée Gustave Kervern et Benoît Delépine.

Ce road movie rural, porté par un Gérard Depardieu gouailleur comme on aime et un Benoît Poelvoorde plus émouvant que jamais, a un cœur qui bat gros comme une Aubrac. C’est poétique, c’est drôle, c’est tendre. Un excellent cru !

Saint Amour, de Gustave Kervern et Bruno Delépine, dispo en DVD et Blu Ray (Le Pacte)

Si vous avez besoin de vous échapper des mauvaises nouvelles des JT, mais pas complètement

Nocturama a été écrit avant les attentats de janvier 2015 (le projet remonte à 2010 !), il a été tourné avant les attaques terroristes du 13-Novembre et il est sorti quelques semaines après celle de Nice. Le film de Bertrand Bonello – qui devait au départ s’intituler Paris est une fête – n’a pas eu de chance. Parce qu’il semble faire écho à l’actualité – il y est question de terrorisme – il a souvent été vu à l’aune de ce qu’il n’était pas et une partie des spectateurs lui ont peut-être tourné le dos, craignant qu’il ne réveille en eux le traumatisme des attentats.

Le réalisateur, sentant l’insurrection poindre dans l’air du temps, a écrit ce scénario mettant en scène de jeunes poseurs de bombes à Paris qui se cachent dans un centre commercial après les explosions. Le film ne répond à aucune question (Les motivations des terroristes ne sont pas claires) mais en pose beaucoup. Il interroge sur la fascination pour la violence, sur l’attraction et la haine que suscite simultanément la société de consommation et sur la France des années 2010. Le tout avec un sens de l’esthétisme troublant.

Nocturama, de Bertrand Bonello, sortira en DVD le 25 janvier (Wild Side)

Si « Recherche maison ou appartement » vous angoisse…

Clara serait du genre à claquer la porte au nez de Stéphane Plaza. L’héroïne d’Aquarius est une sexagénaire qui a vécu une très grande partie de sa vie dans un immeuble des années 1940, à Récife. Malgré les appels du pied des promoteurs immobiliers qui virent au harcèlement elle refuse de vendre son appartement et entre en résistance contre ceux qui veulent la chasser de chez elle.

Sonia Braga dans ce rôle de femme forte illumine ce très beau film dont la simplicité touche au cœur. La nostalgie, les êtres chers disparus, les lieux auxquels on s’attache… Le propos du film est universel mais il se nimbe d’une saudade toute brésilienne qui en fait toute la force.

Aquarius, de Kleber Mendonca Filho, sortira en DVD et BluRay en février (BlaqOut)

Si « Les Ch’tis à Las Vegas » vous insupporte (mais que le concept vous intrigue)

Quelques heures dans la vie d’un groupe d’étudiants américains, à la veille de la rentrée… Everybody Wants Some !! ne propose pas de programme plus spectaculaire que celui-ci. Cette chronique faite de dragouilles, de cuites et de fêtes tire avantage de sa simplicité.

Chez certains, le film de Richard Linklater éveillera peut être la nostalgie des années 1980 révolues, mais plus sûrement peu feront la fine bouche devant ce feel good movie célébrant l’amitié et l’hédonisme. Ce qu’aucune émission de télé-réalité ne nous proposera jamais.

Everybody Wants Some !!, de Richard Linklater, dispo en DVD et Blu Ray (Metro)

Si les émissions de la TNT avec des rednecks vous passionnent

L’équivalent américain de notre concept de « péquenaud », ce sont les rednecks, les « nuques rouges ». En gros, des campagnards rustauds qui ne vendent pas vraiment du rêve américain et que l’on peut retrouver un samedi après midi au détour d’un zapping sur la TNT.

Les deux frères qui sont les (anti)-héros de Comancheria ne sont pas adeptes des virées en camion ni des sorties brocante. Leur truc à eux, c’est les braquages. Rien de révolutionnaire a priori, pourtant, ce film qui propose une énième variation sur l’Amérique en crise et la marginalisation rampante est de ces œuvres qui captivent des lès premières images. Son soleil écrasant, son Americana dépressive, son trio d’acteurs parfaits (Ben Foster, Chris Pine, Jeff Bridges) : un des sommets ciné de l’année.

Comancheria, de Davide Mackenzie, sortira en DVD et Blur Ray le 25 janvier (Wild Side)

Si vous ne rateriez pour rien au monde une Thema d’Arte sur la sorcellerie

Imaginez un film d’époque dans lequel les personnages s’invectiveraient en vieux françois. C’est ce que fait The Witch avec du vieil anglais (donc même si vous avez appris la langue de Shakespeare en LV1, pas sûr que vous puissiez vous passer des sous-titres). L’histoire, inspirée d’une histoire vraie, nous replonge dans la Nouvelle-Angleterre de 1630 et suit une famille de dévots qui perd pied après la disparition du dernier né.

Ce long métrage horrifique dont l’esthétique emprunte autant aux gravures de Gustave Doré qu’aux toiles des maîtres flamands est hypnotisante. Ce récit de chasse aux sorcières résonne avec l’époque contemporaine prompte à désigner aveuglément des boucs-émissaires pour éviter toute remise en question ou début de réflexion. Les fans de Scream resteront peut-être sur leur faim, mais les autres plongeront sans doute avec un délice mêlé d’effroi dans ces images en clair obsur.

The Witch, de Robert Eggers, bientôt disponible en DVD

Si vous n’avez pas la télé

Vous vous passez très bien du petit écran et préférez consacrer votre temps libre à votre vie sociale… Ce sentiment de l’été est pour vous ! Le film du Français Mickhaël Hers se déroule sur trois étés, dans trois villes différentes (Berlin, Paris et New York), et est tout entier consacré aux interconnections humaines.

Il est question de deuil, d’amitié et d’amour, bref, de la vie comme elle va. Résultat : une œuvre sensible qui transforme des instants anodins du quotidien en événements romanesques. Anders Danielsen Lie et Judith Chemla, acteurs à la présence magnétique, aimantent la caméra et prendront place pendant longtemps dans vos mémoires.

Ce sentiment de l’été, de Mickhaël Hers, disponible en DVD (TF1)

Mots-clés :