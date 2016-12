Culture

TENDANCE Des planches à roulettes sont reconverties en sièges par des designers...

Les Espagnols de Skate-Home ont développé toute une ligne de meubles fabriqués avec des planches de skateboard, comme le tabouret - Skate-home.com

Thomas Weill

Plus d’un ancien skateur a déjà rangé sa vieille planche au placard faute de temps pour pratiquer. Le skate, ils peuvent s’asseoir dessus. Littéralement. De plus en plus de planches trouvent une deuxième vie en tant que mobilier d’intérieur, une tendance qui s’explique par la richesse de la culture skate.

En 2011, la décoratrice d’intérieur Maria Tamarit et son skateur de mari Manuel Lloréns créent l’entreprise Skate-Home en Espagne, berceau du skateboard en Europe. Leur concept, construire du mobilier d’intérieur en réutilisant de vieilles planches à roulettes. Chaise, tabouret, porte-manteaux et même serre-livres, l’objet est décliné presque à l’infini.

Un certain succès

Le projet prend rapidement de l’ampleur. « En 2011 nous vendions dix produits par an, aujourd’hui nous sommes à plus de cent. L’entreprise est artisanale, tout est réalisé à la main », rapporte Nacho Tamarit, graphiste chez Skate-Home et frère de Maria Tamarit. En France aussi un skateur a eu l’idée de reconvertir ses vieilles planches, Vincent Rieuf, représentant chez V7 distribution, spécialiste de la vente de skates et autres produits américains.

En France aussi les skateurs peuvent reconvertir leurs planches en chaises avec le système inventé par Made in skate. - Florian Lanni

Lui ne s’intéresse qu’aux chaises sur son site Made in skate, avec un concept particulier, « pas besoin d’outils. Les gens achètent juste le châssis et fixent directement les planches avec leurs trous naturels ». Idéal pour tout ancien skateur désireux d’éviter que ses planches ne prennent la poussière dans un coin. « Mes premiers clients sont plutôt des particuliers qui travaillent dans cet univers. Mais de plus en plus de femmes d’une quarantaine d’années en achètent aussi pour leur fils », détaille Vincent Rieuf.

De l’art de la récup’

Cette activité reste un à-côté pour le représentant de V7 distribution. « Pour moi, Made in skate, c’est un moyen de donner une seconde vie aux vieilles planches. » A en croire Iván Moreno, le fondateur de la première marque de skateboard en Espagne, Nomad skateboard, la récup’se trouve justement au cœur de l’univers des planches à roulettes. « Une des valeurs inhérentes à la culture du skate est le respect de l’environnement. »

Transformer une vieille board en meuble réclame aussi une certaine part d’inventivité. Ça tombe bien, « le milieu est très créatif. Plus qu’un sport, la planche est un mode de vie et amène à pleins de métiers artistiques comme le cinéma ou le design », déclare José Palomero, directeur artistique à L’institut supérieur des arts appliqués (Lisaa). Lui-même a usé des roulettes quand il était adolescent et pratiquait la glisse avec Iván Moreno.

Nombreux sont les artistes à piocher dans la culture skate pour leurs œuvres. José Palomero cite par exemple le réalisateur Spike Jonze, détenteur de l’Oscar du meilleur scénario original pour Her en 2014, qui a commencé sa carrière par des vidéos de skateboard. Peut-être va-t-il un jour réaliser ses films assis sur une chaise composée de planches de skates !

