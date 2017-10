Bâtiments abandonnés, tunnels délaissés et palissades hors de la ville. Pour taguer tranquille, les graffeurs doivent parfois aller loin. Certains ont fait le choix de s’institutionnaliser et de taguer dans des galeries. D’autres ont préféré un autre type de galeries : les méandres des catacombes de Paris.

« Les tags qui m’ont le plus marqué sont les gouzous, les personnages de Jace dans une grande salle qu’on surnomme la Plage. Il y a aussi un immense Bob l’éponge qui recouvre tout un bloc de pierres », raconte Arthur*, un jeune habitué, qui se promène régulièrement dans les anciennes carrières de Paris. Parmi les autres œuvres qu’il croise fréquemment, on compte les hommes en blanc faits par Jérôme Mesnager et les bonshommes de Psyckoze.

Un nom différent sur terre et sous terre

Certains graffeurs des sous-sols parisiens ne font qu’inscrire leur nom, comme l’a fait un temps Arnaud. « Il y a une entrée dans le Sud de Paris qui est toujours ouverte. Du coup, la densité des tags est plus élevée dans cette partie du réseau. Plus on monte vers le Nord et plus les tags se raréfient. »

Il graffe aussi en plein air.et dit ne pas avoir une démarche différente. « On fait ça pour se reconnaître, se voir quand on y retourne. Certains empruntent deux pseudonymes distincts en surface et dans les catacombes pour ne pas être reconnus ».

La démarche est semblable mais la pratique demande un peu plus d’attention. Comme l’air circule moins au sous-sol, il faut prendre garde à ne pas s’intoxiquer ou ne pas rendre l’atmosphère inflammable.

Fuir les « frotte-connards »

Pas de police dans les catacombes donc plus de tranquillité pour les street artistes. Même s’il existe une brigade qui efface les tags pour que la pierre reste nue. « Ils sont appelés les ‘’FC’’, pour ‘’frotte connard’’. Les membres se servent de brosses métalliques pour frotter la pierre. Il y avait même une sorte de guerre entre eux et les tagueurs dans les années 2000 », raconte Arnaud.

Pourtant, une œuvre de street art réalisée dans les catacombes a parfois une valeur sentimentale spéciale pour le graffeur, à l'instar de pour Monsieur Chat, dont les gros matous souriants parcourent aussi bien les rues de Paris que les sous-sols.

« Intime et rassurant »

« Dehors, on s’expose. On est plus proche de la sphère du marketing ou de la promotion alors qu’en sous-terrain, c’est plus intime et rassurant. C’est une sensation très agréable, on s’y sent un peu comme dans le ventre de sa mère. »

Avec Monsieur Chat, les tags sous-terrains deviennent comme des pépites qu’il dissémine dans les entrailles de Paris. « Pour moi, c’est un peu comme si je cachais un trésor. Je sais qu’il est là et que je peux venir revoir plus tard. » En attendant qu’il repasse dans la bonne galerie, le street artiste fait surtout le bonheur des cataphiles qui se baladent dans ce labyrinthe secret.

*Le prénom a été modifié.

Coralie Lemke