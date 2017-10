Qui est Audrey Azoulay la nouvelle directrice générale de l'Unesco?

Audrey Azoulay, alors Directrice générale déléguée du CNC lors de l'Assemblée des médias le 2 décembre 2013 — HENRI COLLOT/SIPA

Après un long suspens, Audrey Azoulay, 49 ans, a été élue ce vendredi directrice générale de l'Unesco face au Qatari Hamad Al-Kawari.

Elle a obtenu 30 voix, son adversaire 28, au sein des 58 membres du conseil exécutif de l'institution onusienne. C'est François Hollande qui, en fin de mandat présidentiel, avait proposé sa candidature au poste de directeur général de l'Unesco.

Née en août 1972, Audrey Azoulay est la fille d’André Azoulay, conseiller du roi du Maroc. Titulaire d’une maîtrise des sciences de gestion à Paris Dauphine et d’une maîtrise de gestion l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, elle est également diplômée de Sciences Po et de l’ENA, dans la même promotion qu’une certaine… Fleur Pellerin. Elle a ensuite passé huit ans au Centre national du cinéma (CNC), en tant que Directrice adjointe de l’audiovisuel, Directrice financière et juridique et enfin Directrice générale déléguée.

Forte de cette expérience, et même qualifiée de « Talleyrand en jupons » par certains de ses collaborateurs, Audrey Azoulay devient en 2014 la nouvelle conseillère Culture et Communication de l’Elysée, en charge par exemple des dossiers brûlants d’Hadopi et des intermittents. Elle accompagnait également le Président lors de ses sorties culturelles, et on la disait proche de Julie Gayet. A 43 ans, elle devient la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication de la Présidence Hollande.