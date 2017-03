Cinéma

CEREMONIE Désormais, il y aura un troisième consultant, des répétitions et les smartphones seront interdits en coulisses…

Aux côtés de Warren Beatty, Jordan Horowitz, producteur de « La La Land », annonce « Moonlight » comme véritable gagnant de l’Oscars du meilleur film dimanche 26 février 2017 à Los Angeles. - Chris Pizzello/AP/SIPA

« Inacceptable », c’est ainsi que la présidente de l’Académie des Oscar, Cheryl Boone Isaacs, a qualifié l’erreur de la dernière soirée des Oscars, dans une lettre transmise aux membres de l’Académie mercredi. La la land avait été annoncé comme ayant remporté l’Oscar du meilleur film à la place de Moonlight.

PriceWaterHouseCoopers (PwC), qui travaille avec la prestigieuse institution depuis plus de 83 ans, restera son cabinet d’audit. En revanche, elle explique avoir « mis en place des protocoles pour la soirée des Oscars y compris l’instauration de répétitions pour se préparer à d’éventuels problèmes sur scène, le retrait des appareils électroniques des coulisses et l’amélioration de la vérification des catégories (de prix) sur les enveloppes ».

Les coulisses d’une boulette historique

Le 26 février lors de la dernière remise des Oscars, un consultant du cabinet d’audit PwC avait remis en coulisses à Warren Beatty la mauvaise enveloppe au moment de l’annonce du prix du cinéma le plus attendu de l’année.

Sa partenaire sur scène Faye Dunaway avait alors annoncé le mauvais gagnant, La La Land, et il avait fallu plus de deux minutes de flottement avant que l’erreur soit corrigée et que les producteurs de Moonlight, le vrai lauréat soient appelés sur scène. C’était une bourde historique pour une cérémonie d’ordinaire réglée comme du papier à musique. Les deux consultants à l’origine de l’erreur sont désormais persona non grata aux Oscars, comme l’avait annoncé l’Académie début mars.

Un troisième consultant en coulisse

D’autres mesures ont été annoncées mercredi par la présidente de l’Académie, notamment le rappel de l’un des associés du cabinet de conseil, Rick Rosas. Il « va revenir dans l’équipe qui travaille avec l’Académie comme l’un des co-responsables du vote » aux Oscars. C’est « une tâche qu’il avait déjà menée impeccablement pendant plus de douze ans ».

Enfin, un troisième consultant sera affecté à la supervision de la cérémonie, en plus des deux qui sont déjà traditionnellement en coulisses pour distribuer aux présentateurs les enveloppes contenant les noms des lauréats. Et lui aussi connaîtra tous les gagnants à l’avance et sera positionné dans la salle de contrôle aux côtés du directeur de la retransmission.

