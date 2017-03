Cinéma

CÉRÉMONIE L’incident de l’enveloppe n’en finit plus de faire des remous. En cause, deux comptables qui ne sont pas prêts de retravailler pour l’Académie…

Warren Beatty, à gauche, annonce finalement « Moonlight » comme étant le réel lauréat du meilleur film, le 26 février 2017 à Los Angeles. - Chris Pizzello/AP/SIPA

N.S. avec AFP

De la cérémonie des Oscars, certains ne retiendront que cecafouillage historique: l’annonce par erreur de La la land comme lauréat de l’Oscar du meilleur film alors qu’il s’agissait en réalité de Moonlight. Depuis, l’Académie des arts et sciences du cinéma s’était mis en quête du ou des responsables de cette humiliation internationale.

>> A lire aussi : Deux jours après la cérémonie, l'Oscar de Casey Affleck ne passe toujours pas

Le couperet est finalement tombé : les coupables seraient deux comptables, travaillant pour le cabinet PricewaterhouseCoopers.

Brian Cullinan et Martha Ruiz, qui se trouvaient en coulisses et qui étaient en charge de donner aux présentateurs des Oscars les enveloppes rouges contenant le nom des lauréats dans chaque catégorie, seront donc désormais persona non grata lors des prochaines cérémonies, a indiqué une porte-parole de l’Académie.

Le cabinet d’audit lui-même ne fait pas pour l’instant l’objet de sanctions de la part de l’Académie, a ajouté cette porte-parole.

Un comptable distrait par le charme d’Emma Stone ?

Les deux comptables incriminés étaient pourtant rodés à l’exercice puisqu’ils avaient distribué les fameuses enveloppes ces quatre dernières années.

Mais il semblerait que Brian Cullinan se soit laissé distraire par les paillettes d’hollywood : Dimanche, quelques minutes à peine après avoir été photographié en train de Twitter des photos de célébrités depuis les coulisses - dont Emma Stone lauréate de la statuette de meilleure actrice - il a donné la mauvaise enveloppe à Warren Beatty, chargé d’annoncer le lauréat du meilleur film. Depuis, les fameux tweets ont été supprimés de son compte…

