C.W.

Décidément, cette 89e cérémonie des Oscars fait parler d’elle. Après l’erreur sur la statuette du « meilleur film », l’Oscar du « meilleur acteur » a droit à sa polémique. Car Casey Affleck, récompensé pour sa prestation dans Manchester by the Sea, est rattrapé par une ancienne histoire datant de 2010, lorsque deux collègues l’avaient accusé de harcèlement sexuel…

Favori dans sa catégorie, c’est sans grande surprise que Casey Affleck a reçu l’Oscar du « meilleur acteur » dimanche soir. Mais quelques heures après le sacre, le frère de Ben Affleck n’a pas tardé à être rattrapé par son passé. En 2010, l’acteur avait été accusé de harcèlement sexuel par deux collègues avec qui il avait travaillé sur le documentaireI’m Still Here. Casey Aflleck n’avait jamais cessé de nier les accusations, l’affaire avait finalement été réglée à l’amiable.

Mais à l’annonce de son sacre dimanche soir, l’histoire a refait surface. De nombreux internautes ont commenté la victoire de l’acteur, tiraillés entre le sarcasme et l’indignation.

Women get fired for reporting sexual harassment and men win awards for committing it #oscars #CaseyAffleck