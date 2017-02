Cinéma

Faye Dunaway et Warren Beatty découvrent le carton glissé par erreur dans l'enveloppe. - KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

C’est un cafouillage monumental jamais vu aux Oscars. Comme prévu, La La Land est d’abord annoncé comme le grand vainqueur, et ses producteurs montent sur scène pour se congratuler. En plein discours de remerciements, l’un d’entre eux s’interrompt brutalement : « Il y a eu une erreur. Moonlight a gagné le meilleur film. Ceci n’est pas une blague ». Tout le monde croit d’abord à un sketch. Mais Jimmy Kimmel, le maître de cérémonie, arrive et confirme la bourde. Malaise total sur scène, comme lors de Miss Univers 2015. Voici ce que l’on sait.

La mauvaise enveloppe

Sur scène, ce sont les acteurs de légende Warren Beatty et Faye Dunaway qui annoncent le grand résultat. Apparemment, Beatty s’aperçoit qu'il tient en mains la carte « Emma Stone, La La Land ». On lui a en fait donné l’enveloppe de la meilleure actrice, annoncée plus tôt. Apparemment, il y a deux copies de chaque enveloppe: Emma Stone a indiqué backstage qu'elle avait bien la sienne.

Envelope in Warren Beatty’s hands read “ACTRESS IN A LEADING ROLE” when announcing Best Picture. https://t.co/naq6LCfSrE #Oscars pic.twitter.com/YmXWXcudfu — ABC News (@ABC) February 27, 2017

La boulette de Faye Dunaway

L’actrice s’impatiente, Beatty ne sait pas quoi faire et lui passe la patate chaude, et elle annonce après un coup d’oeil rapide : « La La Land ! ».

WATCH: 'La La Land' announced as #Oscars Best Picture winner, but only until a mistake is realized with 'Moonlight' being the real winner. pic.twitter.com/wYsUngcdwe — ABC News (@ABC) February 27, 2017

L’équipe de La La Land fait la fête sur scène quand soudain…

« Non, il y a eu une erreur, guys, Moonlight a gagné le meilleur film, ceci n’est pas une blague », lance le producteur de La La Land Jordan Horowitz. Qui montre ensuite la bonne carte qui dit bien Moonlight.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66 — Good Morning America (@GMA) February 27, 2017

Le réalisateur de Moonlight n’y croit pas

Barry Jenkins monte sur scène et n’arrive pas à y croire. « Même dans mes rêves, cela ne pourrait pas être vrai, mais au diable mes rêves ! », lance le réalisateur de Moonlight.

.@BandryBarry on Best Picture for "Moonlight": "Even in my dreams this could not be true. But to hell with dreams." https://t.co/bkJCcIs2Vw pic.twitter.com/olyJ2OD5FV — ABC News (@ABC) February 27, 2017

Le blues pour l’équipe de La La Land

Le film repart avec six Oscars, dont celui de meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, mais la grande fête a été gâchée. Les membres de l’équipe sont restés après la fin de la cérémonie pour se consoler les uns les autres.

Heads are gonna roll. You couldn't have a worse possible f-up if you tried. Team LLL still consoling each other in theater. pic.twitter.com/UUr6dlKF9S — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) February 27, 2017

Le mauvais vainqueur également annoncé sur Twitter

Zéro sur toute la ligne. Le compte officiel des Oscars a également annoncé la victoire de La La Land.

De nombreux médias ont également envoyé un push de notification avec la mauvaise information. Les aléas du direct à l’échelle planétaire.

