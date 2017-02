M.C. avec AFP

Les Casques blancs syriens font une croix sur les Oscars. Deux représentants des célèbres secouristes des zones rebelles de Syrie, attendus dimanche soir à la cérémonie hollywoodienne, ne se rendront finalement pas aux Etats-Unis, après avoir invoqué leur travail et un passeport non accepté.

Il était prévu que Raed Saleh, chef des Casques blancs, et Khaled Khatib, un secouriste qui a filmé de nombreuses scènes choc de sauvetage après des bombardements en Syrie, assistent dimanche aux Oscars où ils sont le sujet du documentaire The White Helmets, en lice pour une statuette.

« Après trois jours à l’aéroport, je ne suis pas autorisé à me rendre aux Oscars. J’avais un visa américain mais mon passeport n’a pas été accepté. Triste, mais j’ai du travail important à faire ici », a tweeté samedi Khaled Khatib, qui se trouvait alors à Istanbul.

« Il faut des documents valides pour voyager aux Etats-Unis », s’est contenté de commenter un porte-parole de l’autorité américaine de l’immigration (CBP), interrogé par l’Agence France Presse.

Plus tôt, dans un autre tweet, Khaled Khatib avait évoqué un surcroît de travail pour expliquer l’annulation de sa venue aux Oscars : « J’ai obtenu un visa américain mais je (…) n’assisterai pas aux Oscars en raison de l’intensité du travail. Notre priorité est d’aider notre peuple ».

