Cinéma

CINEMA Les parieurs ne croient pas beaucoup dans les chances tricolores dimanche soir lors de la cérémonie des Oscars à Los Angeles...

Le héros de Ma vie de Courgette, film de Claude Barras - Rita productions/Gébéka

Philippe Berry Google+

Twitter

Sur le papier, on se dit qu’Isabelle Huppert, sacrée aux Golden Globes et aux César, vendredi, pourrait bien décrocher un Oscar, dimanche. Mais dans la pratique, c’est très peu probable. Et la mission de Ma vie de courgette face au géant Disney est, elle, complètement impossible.

>> A lire aussi : Oscars: Isabelle Huppert, l'actrice «so French», devient une icône pop aux Etats-Unis

Côté actrices, un match entre Emma Stone et Nathalie Portman

Pour les Oscars, le meilleur outil prédictif reste les sites de paris en ligne. Et chez les bookmakers, la grande favorite s’appelle Emma Stone. Sa cote moyenne est à 1/6, ce qui signifie qu’une mise de 100 dollars ne rapporte que 16 dollars (100/6). En seconde position, on retrouve Nathalie Portman, pour son rôle de Jackie Kennedy avec une cote de 6/1. Isabelle Huppert est juste derrière. Avec une cote moyenne à 8/1, un pari de 100 dollars rapporte donc… 800 dollars. Si vous êtes joueur, vous pouvez miser une pièce sur une victoire de l’actrice française, cela pourrait rapporter gros. Mais grosso modo, les bookmakers estiment qu’Emma Stone a 50 fois plus de chance de gagner qu’Isabelle Huppert.

Si Huppert s’est imposée aux Golden Globes, c’est parce que la cérémonie divise les catégories drame et comédie. Aux Oscars, elle affrontera Emma Stone en face-à-face, et l’actrice de La La Land a presque tout raflé. « Dans cette catégorie, l’Académie adore les jeunes stars qui montent, comme Jennifer Lawrence (en 2013) ou Brie Larson (en 2016) », indique à 20 Minutes Jon Frosch, critique de films au Hollywood Reporter. Mais selon lui, Isabelle Huppert « pourrait gagner ». Selon lui, « s’il y a une surprise, ça sera celle-là ».

« Ma vie de Courgette » et « La Tortue Rouge » face à « Zootopie »

Côté animation, la France est représentée par Ma Vie de Courgette mais aussi par la coproduction franco-belgo-japonaise La Tortue Rouge. Il n’y aura pas de match face à Zootopie. A chaque fois ou presque qu’un Disney ou un Pixar est nommé, il repart avec le trophée. Seul Le Voyage de Chihiro avait réussi à battre Lilo et Stitch en 2002.

Chez les bookmakers, les deux productions françaises sont dernières du classement, avec des cotes folles comprises entre 30 et 50 contre 1. Bref, il faudrait un véritable miracle.

>> A lire aussi : Oscars: Le rêve continue pour Ma Vie de Courgette

Mots-clés :