En 2020, Ellen DeGeneres pourrait s'entourer d'acteurs recréés virtuellement pour son selfie des oscars comme Grace Kelly, Marilyn Monroe, Tupac ou Paul Walker. - C. Buxin / 20 Minutes

« L’Oscar de la meilleure actrice est attribué à… Marilyn Monroe ! » Décidément, la cérémonie 2025 est riche en rebondissements. L’actrice monte les marches, remercie le réalisateur, son public et l’ingénieur qui l’a recréée. Car si Marilyn est de retour sur les écrans, c’est grâce à ceux qui, après Paul Walker dans Fast and Furious ou Peter Cushing dans Rogue One : A Star Wars Story, ont redonné une vie virtuelle à des acteurs décédés. 20 Minutes a demandé aux spécialistes quelles étaient les solutions pour leur permettre de récupérer leur statuette.

L’hologramme à la Mélenchon

Difficile d’imaginer Marilyn traverser la scène grâce au procédé qu’a utilisé Jean-Luc Mélenchon pour son meeting simultané à Paris et à Lyon le 5 février. « Ce n’était pas un hologramme, mais un jeu de projection, explique Pascal Picart, professeur à l’université du Maine et spécialiste de l’holographie. Mélenchon est apparu exactement de la même manière à ceux qui se situaient à sa gauche, sa droite ou en face de lui. » Difficile d’imaginer la scène entièrement recouverte d’un film, empêchant le mouvement des personnes réelles. Impossible également d’utiliser ce genre de procédé dans une salle avec des gradins. Il faut que la salle soit plate, prévient Xavier Vallette d’Osia de Novamotion, spécialiste de la motion capture. Sinon, les spectateurs du haut des gradins verront la projection qui sort du sol. » Pour l’instant, Marilyn reste dans son film.

Le vrai hologramme

« Des chercheurs chinois ont réussi à créer le premier « vrai » hologramme, indique Pascal Picart. Il recrée la réalité à la perfection, mais ils n’arrivent pas encore à modéliser des objets de plus d’une dizaine de centimètres. » Comment, dans ces conditions, rendre justice aux formes de la plantureuse pin-up ? Impossible, selon le chercheur, d’envisager des progrès suffisants dans un avenir suffisamment proche pour qu’on soit capable de modéliser une personne entière et la faire se mouvoir sur la scène pour les Oscars 2020. Encore raté, à moins de vouloir accorder un prix à La Chose de La famille Addams.

La pyramide holographique alliée à la motion capture

La solution est en fait aussi simple que dans les films et déjà disponible. En alliant le système de la pyramide holographique avec la motion capture, il est tout à fait possible de faire monter n’importe qui, du personnage de dessin animé à la défunte star sur scène. « Le rendu est vraiment impressionnant : avec une actrice recouverte de capteurs en coulisses, qui parle et se meut comme Marilyn, on verrait la vraie Marilyn se faire remettre son trophée, avance Xavier Vallette d’Osia. Elle pourrait saisir sa statuette modélisée, répondre aux questions des journalistes comme si elle était réelle. » Avec quelques petits défauts : au cinéma, la postproduction gomme les problèmes. Mais cette technique fonctionne déjà (preuve ci-dessous avec des personnages d’animation) et permettrait aux acteurs disparus de revenir sur le devant de la scène si les réalisateurs le souhaitaient.

