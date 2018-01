Nabilla bientôt au casting du prochain film de Sara Forestier?

Nabilla sur le tapis rouge à Cannes en mai 2014. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

« Je vais tourner dans un film, voire deux. On me propose des choses », avait déclaré Nabilla en octobre dernier, sans donner davantage de précisions. On en sait désormais un peu plus sur les projets cinématographiques de la star de téléréalité. Jeudi, l’actrice et réalisatrice Sara Forestier publiait sur son compte Instagram une série de clichés aux côtés de Nabilla, lors de la première de son nouveau film M.

« Ma go @nabillanew n’a pas fini de vous surprendre… Bientôt je vous en dirait plus (…) Je t’aime sista, t’es talentueuse et bientôt tout le monde le saura ! », pouvait-on lire sur une photo où posent les deux jeunes femmes. Interrogée par le magazine Paris-Match, Nabilla a confirmé un projet commun : « Nous allons bosser ensemble sur son prochain film, Alpha. Ce n’est pas pour tout de suite, mais pour très bientôt. Je suis vraiment très contente »

Touche-à-tout, la starlette a déjà une première expérience cinématographique puisqu’elle avait fait une petite apparition (remarquée) dans la bande-annonce française de la série américaine, Orange is the new Black.