Oscars: La nomination de Kobe Bryant fait polémique

Avant même le tapis rouge, la cérémonie des statuettes dorées déroule déjà ses polémiques. La légende du basket-ball Kobe Bryant a ajouté mardi à son palmarès une nomination aux Oscars pour un court-métrage d’animation qu’il a co-réalisé, mais cet honneur pour celui qui a fait l’objet d’accusations de viol faisait grincer des dents à l’heure de l’affaire Weinstein.

Bryant a été nommé pour le dessin animé Dear Basketball, qui adapte au grand écran une lettre d’amour à son sport écrite par l’ex-star des Lakers de Los Angeles au moment de son départ en retraite.

« Quoi ? Ca dépasse l’entendement. Cela signifie tant que L’Académie (des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars) ait jugé Dear Basketball digne d’une nomination. Merci au génie de Glen Keane et John Williams pour avoir élevé mon poème à ce niveau. C’est un honneur d’être dans cette équipe », s’est réjoui sur Twitter le champion.

