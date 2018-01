VIDEO. Oscars 2018: Découvrez la liste des nommés

L’Académie des Oscars a dévoilé ce mardi la liste des films, réalisateurs et acteurs nommés aux 90e Oscars. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

341 longs métrages étaient éligibles à la récompense suprême, celle de meilleur film, contre 336 l’année dernière. L’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui remet chaque année les Oscars à Los Angeles depuis 1929, a dévoilé ce mardi la liste des films, réalisateurs et acteurs en route pour remporter les prestigieuses statuettes. La 90e cérémonie des Oscars, qui se tiendra au Dolby Theatre, sera présentée par Jimmy Kimmel pour la deuxième année consécutive, aura lieu dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mars. Une cérémonie dans une industrie hollywoodienne sonnée par l'affaire Weinstein.

Nous mettrons la liste ci-dessous à jour au fur et à mesure des annonces.

Meilleur film

Call Me By Your Name

The Shape Of Water - La Forme de l’eau

3 Billboards, Les panneaux de la vengeance

Les Heures Sombres

Phantom Thread

Pentagon Papers

Lady Bird

Dunkerque

Get Out

Meilleur acteur

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day-Lewis (The Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Darkest Hour)

Denzel Washington (L'Affaire Roman J.)

Meilleur actrice

Sally Hawkins (The Shape of Water - La Forme de l’eau)

Frances McDormand (3 Billboards, Les panneaux de la vengeance)

Margot Robbie (Moi, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Pentagon Papers)

Meilleur acteur pour un second rôle

Willem Defoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance)

Richard Jenkins (The Shape of Water - La forme de l’eau)

Christopher Plummer (Tout l'argent du monde)

Sam Rockwell (3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance)

Meilleur actrice pour un second rôle

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Moi, Tonya)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (The Shape of Water)

Meilleur film d'animation

Baby boss

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Meilleure photographie

Blade Runner 2049

Darkest hour

Dunkerque

Mudbound

The Shape of Water - La Forme de l’eau

Meilleure création de costumes

Beauty and the beast

Darkest hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

Meilleur réalisateur

Christopher Nolan - Dunkerque

Jordan Peele - Get Out

Greta Gerwig - Lady Bird

Paul Thomas Anderson - Phantom Thread

Guillermo Del Toro - The Shape of Water - La forme de l’eau

Meilleur film documentaire

Abacus : Small Enough to Jail

Face Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Meilleur court métrage documentaire

Edith + Eddie

Heaven is a traffic jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic stop

Meilleur montage

Baby Driver

Moi, Tonya

La Forme de l’eau - The Shape of Water

3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance

Dunkerque

Meilleur film étranger

A Fantastic woman

The insult

Loveless

On Body and soul

The Square

Meilleurs maquillages et coiffures

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

Meilleure chanson originale

Mighty river (Mudbound)

Mystery of love (Call me by your name)

Remember me (Coco)

Stand up for something (Marshall)

This is me (The Greatest showman)

Meilleure musique

Dunkerque

Phantom Thread

The Shape of Water - La forme de l’eau

3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance

Star Wars : les derniers jedi

Meilleurs décors

La Belle et la bête

Blade Runner 2049

Darkest hour

Dunkerque

The shape of water - La forme de l’eau

Meilleur court métrage d'animation

Dear Basketball

Garden Party

Negative Space

Lou

Revolting Rhymes

Meilleur court métrage de fiction

DeKalb Elementary

The Eleven O’clock

My Nephew Emmet

The silent chid

Watu wote / All of us

Meilleur montage son

Star Wars : Les derniers Jedi

Blade Runner 2049

Baby Driver

Dunkerque

The shape of water - La forme de l’eau

Meilleur mixage de son

Star Wars : Les derniers Jedi

Blade Runner 2049

Baby Driver

Dunkerque

The shape of water - La forme de l’eau

Meilleurs effets visuels

Blade Runner 2049

Guardians of the galaxy v. 2

Kong : Skull Island

Star Wars : les derniers jedi

La Planète des singes : Suprématie

Meilleur scénario adapté

Call Me by Your Name

The Disaster Artist

Logan

Le Grand Jeu

Mudbound

Meilleur scénario original

The Big sick

Get out

Lady Bird

The shape of water - La forme de l’eau

3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance