Les Razzie Awards: «Baywatch», «50 Nuances plus sombres» et «Transformers 7» sont nommés pour le pire film de l'année

La cérémonie des Razzies, qui parodie les Oscars, récompensera le cinéma américain du pire trophée qui puisse. Elle se tiendra le 3 mars prochain, la veille de la 90e nuit des Oscars.

Pour sa 38e édition, les acteurs Tom Cruise, Zac Efron ou encore Emma Watson sont nommés dans le palmarès. Neuf catégories composent cette compétition « anti-Oscars » et cinq nommés sont répartis dans chacune de celles-ci.

Cette année, dans la catégorie du pire film, Baywatch avec Zac Efron, Le Monde secret des Emojis, 50 Nuances plus sombres, le reboot de La Momie et enfin Transformers 7: le dernier chevalier, concourent. Ces cinq films sont également sélectionnés dans la catégorie du pire scénario.

Du côté des acteurs, Tom Cruise pour son rôle dans La Momie, Johnny Depp dans le nouvel opus de Pirates des Caraïbes, Jamie Dornan pour 50 nuances plus sombres, Zac Efron et enfin Mark Wahlberg sont en compétition pour le prix du plus mauvais acteur.

Chez les dames, Dakota Johnson pour 50 nuances plus sombres, Jennifer Lawrence, Tyler Perry, Emma Watson dans The Circle et Katherine Heigl pour Unforgettable qui se feront face pour remporter le trophée de la pire actrice.

Les films Tranformers 7 et 50 Nuances plus sombres sont en tête du classement, avec huit nominations sur les neuf catégories. La Momie arrive en deuxième position et est sélectionnée dans six catégories.