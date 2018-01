VIDEO. Marche des femmes: «A 13 ans, les critiques parlaient de mes seins naissants», dénonce Natalie Portman

Natalie Portman à la Marche des femmes organisée à Los Angeles le 20 janvier 2018. — SDB/ZOJ/WENN.COM/SIPA

De nombreuses stars ont participé ce samedi à la Marche des femmes organisée à Los Angeles. Parmi elles, Natalie Portman. L’actrice a prononcé à cette occasion un discours glaçant dans lequel elle dénonce la sexualisation dont elle a été victime au moment de la sortie du film Léon de Luc Besson, alors qu’elle n’avait que 13 ans.

Ma première lettre de fan, « un viol fantasmé »

« Toute excitée, j’ai ouvert ma première lettre de fan, et c’était un viol fantasmé qu’un homme m’avait écrit », confie l’actrice, aujourd’hui âgée de 36 ans. Ce n’est pas tout. « Un compte à rebours a commencé à la station de radio locale pour indiquer quand j’aurais 18 ans, le jour où il serait légal de coucher avec moi. Les critiques parlaient de mes seins naissants dans leurs articles », raconte-t-elle.

« Je me suis imposée de contrôler mon comportement »

« Face à ces petits commentaires sur mon corps, face à des déclarations délibérées et menaçantes, je me suis imposée de contrôler mon comportement dans un environnement de terrorisme sexuel », poursuit-elle.

La jeune actrice a refusé « les films avec des scènes de baiser » et a senti le besoin de couvrir son corps. Dans les interviews, « je mettais en valeur mon côté rat de bibliothèque et combien j’étais sérieuse. Je faisais attention à être élégante », ajoute-t-elle. Elle s’est forgé ainsi l’image d’une jeune fille « prude, conservatrice, geek et sérieuse ».

« Je voulais sentir que mon corps était en sécurité, et que ma voix serait écoutée. À 13 ans, le message que portait notre culture était clair », a conclu au micro Natalie Portman.