Depuis que Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, a renouvelé ses accusations contre le réalisateur de l’avoir agressée sexuellement quand elle avait 7 ans, de nombreuses stars ont pris leurs distances avec l’auteur de La Rose Pourpre du Caire. Et même si le réalisateur de Blue Jasmine dément ces accusations, rares sont les soutiens de Woody Allen qui s’expriment ouvertement. Le cinéaste, nouveau paria d'Hollywood​, peut tout de même compter sur le soutien de Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA).

« Woody Allen pour toujours »

Parce que l’indulgence et la complaisance ne sont plus de mise à Hollywood, des acteurs à l’affiche de son dernier film, A Rainy Day in New York, ont fait savoir qu’ils reversaient leur salaire à des associations venant en aide aux victimes de violences sexuelles.

De son côté, l’ancien ministre de la Culture français a publié non pas un, mais deux tweets, ce jeudi et ce vendredi pour afficher son indéfectible soutien au cinéaste américain controversé, avec le hashtag #WoodyAllenforever, « Woody Allen pour toujours » en français.

Anne Demoulin