SUNDANCE « Les femmes vont avoir une place plus importante », se réjouit l’acteur de 81 ans…

Robert Redford au festival de Sundance le 18 janvier 2018. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Robert Redford s’est exprimé ce jeudi, lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion du lancement du festival de Sundance, qu’il a fondé, sur le mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel, issu de l’affaire Weinstein.

L’acteur américain de 81 ans s’est félicité que ce mouvement marque un « tournant » qui « bouleverse l’ordre des choses » à Hollywood.

« Le changement est inévitable »

« C’est en quelque sorte un tournant parce que cela bouleverse l’ordre des choses, donc les femmes vont avoir une place plus importante », a-t-il lancé. « De mon point de vue, le changement est inévitable et il va arriver. Je suis assez optimiste », a poursuivi la star.

Et d’ajouter : « Harvey Weinstein était un moment, une époque. Et je pense que nous allons dépasser cela. Et les hommes comme lui, ceux qui se comportent de la même manière, je pense que l’on va aussi dépasser cela. »

Pour le fondateur du festival Sundance, qui court jusqu’au 28 janvier, « Le rôle des hommes, désormais, est d’écouter les femmes, de les laisser être entendues et (…) peut-être d’en discuter entre eux. »