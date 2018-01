Rebecca Hall et Timothée Chalamet, qui ont tourné avec Woody Allen, reversent leur cachet à Time's Up

La comédienne Rebecca Hall — WENN

Rebecca Hall ne veut plus travailler avec Woody Allen. La comédienne, révélée dans Vicky Cristina Barcelona, a publié un long message sur Instagram ce mardi pour s’expliquer. « Le lendemain du jour où le scandale Weinstein a éclaté, je tournais pour le prochain film de Woody Allen à New York. Je ne pouvais imaginer lieu plus étrange où me trouver ce jour-là », écrit la comédienne au casting de A rainy day in New York qui sortira en 2018.

>> A lire aussi : Qui est Ronan Farrow, l'homme qui a révélé le scandale?

« Je regrette cette décision »

« Lorsqu’on m’a proposé de tourner pour lui sept mois plus tôt, j’ai rapidement répondu "oui". Il m’a offert l’un de mes premiers rôles importants et je lui suis encore reconnaissante, c’était un jour de tournage dans ma ville natale, facile. Je me suis rapidement rendu compte qu’il n’y avait rien de facile dans tout cela. Les semaines suivantes, j’ai réfléchi profondément à cette décision, je reste tiraillée et triste », confie-t-elle.

« Après avoir lu et relu les déclarations de Dylan Farrow [la fille adoptive de Woody Allen qui accuse le cinéaste d’agression sexuelle] d’il y a quelques jours et relu les plus anciennes - je constate non seulement à quel point tout ceci est compliqué, mais aussi que mes actions ont donné à une autre femme l’impression d’être réduite au silence et rejetée. Je regrette cette décision et je ne pense pas que je prendrais la même aujourd’hui » écrit-elle avant d’annoncer avoir fait don de son salaire à Time’s Up.

L’hypocrisie de Blake Lively, de Cate Blanchett et de Justin Timberlake

Son partenaire dans le film Timothee Chalamet a annoncé avoir pris la même décision. L’acteur de 22 ans, qui connaît un succès critique avec Call Me By Your Name, a décidé de partager sa paye entre trois associations : Time’s Up, le Centre LGBT de New York et RAINN.

A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet) on Jan 15, 2018 at 8:51pm PST

Ces derniers jours, Dylan Farrow, fille adoptive de Woody Allen et Mia Farrow, qui accuse le cinéaste d’attouchements sexuels, a dénoncé l’hypocrisie de Blake Lively, de Cate Blanchett et de Justin Timberlake qui soutiennent Time’s Up tout en ayant tourné pour Woody Allen.