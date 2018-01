«Tout l'argent du monde»: Mark Wahlberg a touché 1.500 fois plus que Michelle Williams

Mark Wahlberg et Michelle Williams à l'avant-première du film «Tout l'argent du monde» à Beverly Hills, le 18 décembre 2017. — KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Ce n'est pas « tout l'argent du monde », juste une inégalité colossale. L'écart de salaire entre Mark Wahlberg, payé 1.500 fois plus que Michelle Williams, sa co-star du dernier Ridley Scott, faisait scandale mercredi aux Etats-Unis.

Le réalisateur vedette a dû retourner dans l'urgence des portions entières de son dernier drame quelques semaines avant sa sortie programmée pour Noël, afin d'en expurger Kevin Spacey, qui tenait l'un des rôles principaux et a été accusé par de multiples hommes d'agression sexuelle et harcèlement. Il a été remplacé au pied levé par Christopher Plummer.

«Tellement tordu que c'est dur à croire »

D'après le quotidien USA Today, la comédienne de 37 ans, nommée aux Golden Globes pour son rôle dans le film, n'a touché que 80 dollars par jour pendant que les scènes avec Plummer étaient retournées, soit un total de moins de 1.000 dollars.

Mark Wahlberg a quant à lui été payé...1,5 million de dollars, d'après le quotidien. L'affaire faisait partie des mots-dièses les plus utilisés mercredi sur le réseau social Twitter.

« Allez voir la performance de Michelle dans Tout l'argent du monde. C'est une actrice brillante nommée aux Golden Globes », s'est indignée l'actrice Jessica Chastain sur Twitter. «Elle travaille dans le film depuis vingt ans. Elle mérite plus qu'1% du salaire de son co-acteur masculin », a-t-elle ajouté.

L'actrice et militante Amber Tamblyn a qualifié l'écart « de totalement inacceptable » tandis que le producteur Judd Apatow a jugé l'affaire « tellement tordue que c'est dur à croire ».

L'actrice Mia Farrow a qualifié « d'outrageusement injuste » la situation ajoutant qu'elle n'avait « jamais, jamais été payée même le quart de ce qu'un acteur principal masculin recevait ».

Wahlberg aurait négocié « une rémunération » par la suite

Michelle Williams avait préalablement dit à USA Today qu'elle appréciait les efforts de Ridley Scott pour retourner les scènes du film sans Kevin Spacey - et le sauver d'un naufrage de relations publiques. Elle avait ajouté qu'ils « pouvaient avoir mon salaire ».

Ridley Scott, l'un des réalisateurs les plus respectés d'Hollywood, avait quant à lui assuré que ses acteurs avaient retourné les scènes « pour rien » sur dix jours en novembre. D'après USA Today, Wahlberg a ensuite négocié « une rémunération ».

«Tout l'argent du monde » repart les mains vides des Golden Globes

Aux Golden Globes dimanche, Tout l'argent du monde est reparti les mains vides lors d'une soirée dédiée aux violences et discriminations contre les femmes, alors qu'Hollywood est encore sous le choc de l'affaire Weinstein, le producteur accusé d'avoir harcelé ou agressé sexuellement une centaine de femmes.

Michelle Williams était venue à la cérémonie accompagnée de la militante pour les droits civiques Tarana Burke, fondatrice du mouvement #MeToo en 2006 qui visait à révéler l'ubiquité des agressions sexuelles.

Des porte-parole de Mark Wahlberg et Michelle Williams n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.