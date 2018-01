L'acteur Paul Sorvino menace de tuer ce «fils de p***» de Harvey Weinstein

L'acteur Paul Sorvino — Schoendorfer/Shuttersto/SIPA

En voilà un qui ne mâche pas ses mots. Alors que Mira Sorvino a elle aussi révélé être victime de harcèlement par Harvey Weinstein, son père l’acteur Paul Sorvino, vient de menacer de tuer ce « fils de p*** » qu’est le producteur.

« Si j’avais su, il ne marcherait plus. Il serait dans un fauteuil roulant »

Mira Sorvino révélait en octobre dernier au New Yorker, avoir subi les assauts d’Harvey Weinstein au festival de Toronto en 1995. Elle expliquait alors que son refus de céder aux avances du producteur avait eu un impact sur sa carrière d’actrice, la privant de certains rôles. Un témoignage confirmé plus tard par le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux), révélant avoir été sommé par Miramax (les studios d’Harvey Weinstein), d’éviter certaines actrices – dont Mira Sorvino — pour ses films, de les blacklister sous prétexte qu’elles étaient « un cauchemar au travail ».

Des révélations qui ont fortement irrité Paul Sorvino, le père de Mira. « Il [Harvey Weinstein] va aller en prison. Oh ouais. Ce fils de p***, a déclaré l’acteur des Affranchis au site TMZ, rapporte le Time. Et c’est mieux pour lui s’il y va, parce que sinon, il devra me rencontrer. Et je tuerai ce fils de p***. Tout simplement. » « Si j’avais su, il ne marcherait plus. Il serait dans un fauteuil roulant », ajoute-t-il. Voilà qui est dit.