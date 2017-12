«Star Wars, épisode VIII:Les Derniers Jedi»: Mark Hamill «regrette» d'avoir critiqué le film

L’interprète de Luke Skywalker avait basculé du côté obscur de la promo. Mark Hamill s’est excusé mardi sur Twitter d’avoir critiqué le traitement réservé à son personnage dans Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi.

« Je regrette d’avoir rendu public mes doutes et mes inquiétudes », a écrit l’interprète de Luke Skywalker, sur Twitter. Et d’ajouter : « Des différends créatifs surviennent dans tous les projets, mais ils restent généralement privés. Tout ce que je voulais, c’était faire un bon film, et j’ai eu bien plus que ça : Rian Johnson a fait un film fantastique. »

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV