VIDEO. Super Mario s'apprêterait à revenir au cinéma

« Super Mario » et cinéma, une association qui rappelle de mauvais souvenirs. Souvenez-vous, c’était en 1993 : Bob Hoskins en salopette et casquette rouges, flanqué de John Leguizamo, affrontait un Bowser (Dennis Hopper) affublé d’une crête de cheveux blonds et d’une langue qui donne encore des cauchemars à certains jeunes spectateurs de l’époque. Le film Super Mario Bros. avait été sanctionné à l’époque par un flop commercial, un « game over » critique et un score cinglant de 15 % sur le site Rotten Tomatoes.

Vingt-quatre ans plus tard, Mario s’apprête à revenir dans les salles obscures, cette fois en images de synthèse : selon le Wall Street Journal et Variety, Nintendo serait sur le point de parvenir à un accord avec Illumination Entertainment (Moi, moche et méchant, Les Minions…) pour redonner vie à l’univers de Shigeru Miyamoto sur grand écran. D’après les informations du WSJ, c’est le studio parisien Mac Guff (Chasseurs de dragons, Moi, moche et méchant), qui se chargera de l’animation.

Une coordination avec les attractions Nintendo dans les parcs Universal ?

On ne s’avance pas trop en disant qu’il est permis d’espérer un résultat plus convaincant que dans le film des années 1990, dernière incursion à ce jour de Nintendo sur grand écran si l’on excepte les films Pokémon. Il faut dire que la barre est placée très bas. La qualité de l’histoire jouera évidemment un grand rôle dans le destin de ce nouveau film, mais le matériau scénaristique de départ étant assez maigre (les jeux Mario misent plutôt sur le gameplay, et c’est tant mieux), les scénaristes devraient avoir une bonne marge de manœuvre.

Aucune date de sortie n’est avancée, mais le film étant encore au stade de projet, on pourrait imaginer une arrivée en salles coordonnée avec l’ouverture des attractions Nintendo dans les parcs Universal (dont Illumination Entertainment est une filiale), annoncée aux Etats-Unis et au Japon, soit « d’ici à 2020 ».