Le chien de Gru dans «Moi, moche et méchant 3»de Pierre Coffin et Kyle Balda — Paramount Pictures

Le chien de Dru est le héros d’une saynette très amusante.

Ce court-métrage devait passer en avant-programme dans les salles.

Il est bien dans l’esprit de la saga « Moi moche et méchant ».

Qu’est-ce qui est noir, plein de dents et très craquant ? C’est le chien de Gru dans Moi moche et méchant 3 de Pierre Coffin et Kyle Balda qui s'apprête à sortir pour les fêtes en DVD et en Blu-Ray ! Cette bestiole, croisement entre un bouledogue et un piranha, n’a pas un physique facile, mais elle possède des talents cachés comme en témoigne la vidéo inédite ci-dessous.

>> A lire aussi : VIDEO. «Moi, moche et méchant 3»: Qui est Dru, le frère jumeau du héros Gru ?

Un court qui a du chien

« Le toutou de Gru est difficile à animer car il est plein de poils mais on s’est attaché à lui et je crois que les spectateurs aussi », confiait Pierre Coffin à 20 Minutes au moment de la sortie du film. Ce petit film était conçu pour passer en avant-première dans les salles mais il n’a pas été exploité ce qui est bien dommage car il correspond à l’esprit bon enfant de la saga.

Même au Festival d’Annecy, temple de l’animation où le long-métrage a reçu un triomphe, le public n’a pas eu la chance de découvrir ce court-métrage. L’édition vidéo, bourrée de suppléments, est donc une bonne occasion pour constater que la saga Moi Moche et Méchant ne se limite pas qu’aux adorables Minions dont les nouvelles aventures cinématographiques sortiront le 8 juillet 2020 dans les salles.

Blu-Ray 3D+2D: 25 euros; DVD: 20 euros ; Blu-Ray: 23 euros. Universal.

Caroline Vié