Angelina Jolie remet un Oscar d’honneur à Agnès Varda

Agnès Varda et Angelina Jolie à Los Angeles le 11 novembre 2017. — Latour/Variety/Shutters/SIPA

La plus prestigieuse récompense du cinéma américain pour l’une des dernières représentantes de la Nouvelle Vague. La réalisatrice française Agnès Varda a reçu ce samedi à Los Angeles un Oscar d’honneur des mains d’Angelina Jolie lors de la cérémonie des Governors Awards, pour l’ensemble de sa carrière.

Une danse avec Angelina Jolie

Au moment de recevoir son prix, la réalisatrice a dansé sur scène avec Angelina Jolie, sur fond de jazz.

Une première pour la photographe, cinéaste et plasticienne de 89 ans qui n’avait jamais été nommée à l’Oscar. Elle avait reçu une Palme d’honneur au Festival de Cannes en 2015, et avait remporté en mai dernier l’Oeil d’or du meilleur documentaire sur la Croisette pour le documentaire coréalisé avec l’artiste JR.

Agnès Varda s’attelle désormais à orchestrer la restauration de ses films et ceux de Jacques Demy, mort en 1990, dont elle a partagé la vie. Ce samedi, Donald Sutherland, Jennifer Lawrence, Steven Spielberg, Emma Stone, Reese Witherspoon, Dustin Hoffman ou encore Alejandro Iñarritu, étaient dans la salle pour saluer quelque 60 ans de carrière et une trentaine de films et quelques chefs-d’œuvre Cléo de 5 à 7, L’une chante, l’autre pas ou encore Les Glaneurs et la Glaneuse.