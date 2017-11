Ils nient les accusations en bloc. La star de Star Trek George Takei a contesté samedi via les réseaux sociaux les accusations d’agression sexuelle envers un mannequin homme en 1981, tandis que l’acteur Richard Dreyfuss, connu pour son rôle dans Les Dents de la Mer, se défendait d’avoir harcelé sexuellement une auteure.

Dans une interview au Hollywood Reporter publiée vendredi, l’ancien mannequin et acteur Scott Brunton accuse George Takei, âgé de 80 ans, de l’avoir tripoté alors qu’il était inconscient, après avoir consommé de l’alcool chez l’acteur.

The events he describes back in the 1980s simply did not occur, and I do not know why he has claimed them now. I have wracked my brain to ask if I remember Mr. Brunton, and I cannot say I do. /2

Takei, âgé d’une quarantaine d’années au moment des faits présumés, a déclaré sur Facebook et Twitter que cela « ne s’était simplement pas passé », ajoutant ne pas se souvenir de Brunton, qui avait à l’époque 23 ans. « Nous sommes actuellement dans une situation où c’est sa parole contre la mienne, dans une affaire qui se serait déroulée il y a quarante ans » a déclaré Takei. « Ceux qui me connaissent savent que les actes non-consensuels sont contraires à mes valeurs, la simple idée que l’on m’accuse d’un tel acte m’est très douloureux. »

Right now it is a he said / he said situation, over alleged events nearly 40 years ago. But those that know me understand that non-consensual acts are so antithetical to my values and my practices, the very idea that someone would accuse me of this is quite personally painful. /4