Vous reprendrez bien un peu de Star Wars. Alors que l’épisode VIII arrive sur les écrans français le 13 décembre, et que le IX sortira en 2019, Disney a annoncé jeudi qu’il préparait une nouvelle trilogie, ainsi qu’une série télé. Il ne s’agit pas de spin-off comme Rogue One ou Han Solo mais bien des épisodes X, XI, XII de la saga.

« Nous sommes très heureux d’annoncer que nous venons de signer un accord avec Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi, (l’épisode VIII), pour développer une toute nouvelle trilogie Star Wars «, a déclaré le patron du groupe, Bob Iger, lors d’une conférence téléphonique aux actionnaires. Johnson » introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant".

Rian Johnson (Looper) s’occupera du scénario et de la réalisation du premier épisode de la nouvelle trilogie. « Maintenant, j’espère que vous allez VRAIMENT aimer Les Derniers Jedi », a-t-il plaisanté sur Twitter.

Obviously I hope you like The Last Jedi. But man now I REALLY hope you like The Last Jedi.