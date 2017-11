VIDEO. «Tout l’argent du monde»: Ridley Scott retire Kevin Spacey de son film... à deux mois de la sortie

L'acteur Kevin Spacey, star de la série de Netflix "House of Cards", à Washington le 22 février 2016 — Nicholas Kamm AFP

Du jamais vu. Ridley Scott a décidé de retirer Kevin Spacey de son nouveau film, Tout l’argent du monde, et de le remplacer par un autre acteur, Christopher Plummer. Alors même que le film est fini, la sortie dans deux mois et un trailer déjà en ligne. « Plummer va remplacer Spacey et l’équipe se dépêche de retourner ses scènes du film que Sony Pictures veut toujours voir sortir le 22 décembre, a révélé une source anonyme. Si quelqu’un peut réussir et tenir ce délai, c’est Ridley Scott. »

Hollywood prend ses distances

Kevin Spacey jouait le rôle du millionnaire américain J. Paul Getty dans l’histoire qui retrace l’enlèvement en 1973 de son petit-fils, alors adolescent, John Paul Getty III. Il avait tourné ses scènes en huit jours, des scènes où il est le plus souvent tout seul. Les autres acteurs du film, Mark Wahlberg et Michelle Williams, devraient également être rappelés pour ces reshoots.

Tout l’argent du monde n’est le premier projet à prendre ses distances avec l’acteur Kevin Spacey, accusé de plusieurs agressions sexuelles. Netflix a ainsi déjà annoncé l’arrêt de la production de House of Cards, la série dont il était la star, ainsi que l’abandon du film Gore, un biopic sur le romancier Gore Vidal.