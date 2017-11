La nouvelle bande-annonce de «50 nuances plus claires» est longue et pénible

Image extraite de — universal

Encore un peu de patience. La saga 50 nuances de Grey touche à sa fin. Du moins au cinéma… Le troisième et dernier volet se dévoile un peu, beaucoup, passionnément dans une nouvelle bande-annonce. Le film en entier sera visible au cinéma le 7 février 2018. Entre-temps, un quatrième tome aura été publié, début décembre 2017, toujours signé par E.L. James.

Des guests et du suspense

Cinquantes nuances plus claires semble conserver le même mélange de romantisme, de thriller et d’érotisme. Au niveau du casting les BG Jamie Dornan et Dakota Johnson sont évidemment au centre de tout. On croisera également Lukes Grimes, Brant Daugherty, la chanteuse Rita Ora ou encore Kim Bassinger.

Les amateurs des aventures sensuelles de Christian et Anastasia seront ravis d’apprendre que le couple va connaître un mariage de conte de fées et un début de vie conjugale paradisiaque. Mais l’argent et le glamour, même avec un fouet, ça ne fait pas tout, et le danger rôde. Longue, très longue et très banale, la bande-annonce dévoile également une scène de course-poursuite (et en révèle l’issue…) et se clôt sur un étrange cliffhanger où l’on laisse Madame Grey en fâcheuse posture.