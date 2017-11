Harcèlement sexuel: Isabelle Adjani a «connu un acteur avec une vraie violence physique»

Isabelle Adjani au 16e Festival international du film de Marrakech, le 9 décembre 2016. — Abdeljalil Bounhar/AP/SIPA

Les révélations continuent de secouer le monde du cinéma depuis le scandale Harvey Weinstein, producteur américain accusé par plus de 80 femmes de harcèlement, d’agressions sexuelles et/ou de viols.

Isabelle Adjani a réagi à cette affaire pour Le Figaro Madame ce vendredi. Elle décrit le malaise en croisant le magnat d’Hollywood. « Comment se sentir à l’aise quand on ressent une petite culpabilité personnelle : le rendre coupable d’un délit de sale gueule », lance-t-elle.

« Un acteur avec une vraie violence physique »

Elle est également revenue sur ses expériences de harcèlement. « Les années passent, je n’ai pas de rancune. On finit par penser : "Pauvre type." Mais j’ai connu ça au théâtre, un acteur avec une vraie violence physique. Il a même cassé le bras d’une actrice plus tard et s’est fait traîner en justice par une autre encore », évoque-t-elle.

« Lui échapper était devenu tellement obsédant pour moi que je suis tombée malade. J’ai dû arrêter la pièce. Tout le monde m’était tombé dessus comme si c’était ma faute », poursuit l’héroïne de La Reine Margot qui, du fait de son éducation, n’a « développé aucun réflexe de défense face à un homme ». Elle sera l’année prochaine à l’affiche du prochain film de Romain Gavras, Le Monde ou rien, avec Vincent Cassel.