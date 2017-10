VIDEO. Halloween: «La Famille Addams», «SOS Fantômes», «Hocus Pocus»... Notre sélection de films qui ne font pas (trop) peur!

«Allez, un dernier film d'horreur et au lit», le genre de phrase typique de la famille Addams — REX FEATURES/SIPA

Halloween, ce moment de l’année où les enfants ont le droit de se déguiser en monstres, de manger des bonbons et de… regarder la télé ? Allez, un peu. Le soir du 31 octobre est souvent dédié aux films d’horreur, un programme pas forcément adapté aux plus petits. Les parents devront donc attendre pour se refaire L’Exorciste ou bingewatcher Stranger Things, et peuvent piocher dans notre sélection de films d’Halloween… qui ne font pas peur.

La Famille Addams

Ressorti en salle, et en version restaurée, la semaine dernière,La Famille Addams est également diffusé ce mardi à 21 heures sur 6ter, suivi des Valeurs de la famille Addams. Il faut dire qu’il est l’archétype du film d’Halloween pour petits et grands. Né sous le crayon de Charles Addams dans les années 1930, adapté en série dans les sixties, La Famille Addams est une satire de la famille américaine moyenne, avec des personnages aussi macabres que farfelus, mais surtout toujours bienveillants. La Mamuschka !

Edward aux mains d’argent

Toute la filmographie de Tim Burton aurait sa place dans cette sélection, mais s’il ne fallait en choisir qu’un, ce serait Edward aux mains d’argent, la quintessence de son cinéma et sa première collaboration - la meilleure - avec Johnny Depp. Avec ce conte gothique entre Frankenstein, Pinocchio et La Belle et la bête, le réalisateur offre un film d’une grande richesse visuelle (la danse sous la neige !) et thématique : la différence, l’exclusion, le conformisme, le fantastique comme échappatoire. Ah, et il y a l’actrice de Stranger Things.

Hocus Pocus : Les trois sorcières

Echec lors de sa sortie en 1993, Hocus Pocus s’est imposé au fil du temps comme un petit film culte, à la surprise de son réalisateur Kenny Ortega, et un plaisir coupable que l’on aime revoir à l’occasion, à Halloween par exemple. D’ailleurs, l’histoire se déroule la nuit d’Halloween, dans la ville de Salem, où le jeune Max allume par accident la bougie à flamme noire et réveille les trois sœurs et sorcières Sanderson. Et c’est parti pour un festival d’effets kitschs et de grimaces de Bette Midler, digne d’une attraction Disney.

SOS Fantômes

Alors que Stranger Things célèbre la nostalgie des années 1980, il serait bien de revenir à la base, et donc à Ghostbusters, ses chasseurs de fantômes, le slime, Bouffe-Tout et la chanson du générique, interprétée par Ray Parker Jr. et déjà en boucle dans votre tête (de rien). Cela marche aussi avec le remake de 2016, 100 % girl power. Et s’il n’est pas trop tard, vous pouvez enchaîner avec SOS Fantômes 2, qui, lui, fait presque peur.

Coraline

Contrairement à ce que l’on croit, Tim Burton n’est pas le réalisateur de L’Etrange Noël de Mister Jack, il en est « juste » le producteur. Le réalisateur, lui, s’appelle Henry Selick, et le film porte autant sa patte que celle de Tim Burton. La preuve avec Coraline, un autre beau film en stop motion, l’histoire d’une fillette qui découvre dans sa nouvelle et étrange maison une porte la menant dans un autre monde où tout est plus accueillant, plus coloré… en apparence. Comme c’est les vacances de la Toussaint, vous pouvez même tenter le double programme animé, avec L’Etrange pouvoir de Norman, Monster House ou Hôtel Transylvanie.