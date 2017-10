Les Emmy Awards retirent sa statuette d'honneur à Kevin Spacey

L'acteur Kevin Spacey alias Frank Underwood dans House of Cards — WENN

Des conséquences immédiates. Quelques heures après les accusations d'attouchement sexuel sur mineur portées à l’encontre de Kevin Spacey, l’Academy of Television Arts and Sciences qui décerne chaque année les Emmy Awards a déclaré qu’elle retirait à Kevin Spacey la statuette qu’il devait recevoir lors d’un gala à New York le 20 novembre.

« L’International Academy annonce qu’au vu des événements récents, elle n’honorera pas Kevin Spacey en lui remettant l’International Emmy Founders Award 2017 », peut-on lire dans un communiqué. L’acteur devait recevoir ce prix récompensant « les individus qui traversent les frontières culturelles pour toucher l’humanité ».

La sixième saison de « HoC » sera la dernière

Kevin Spacey, l’acteur oscarisé de la série House of Cards, a été accusé d’avoir tenté de coucher avec le comédien Anthony Rapp, alors qu’il n’avait que 14 ans, dans une interview accordée à BuzzFeed, lors d’une soirée arrosée en 1986. Le héros de Usual Suspect a assuré ne pas se souvenir de l’événement mais s’est excusé, saisissant l’occasion pour faire son coming out en s’attirant les foudres de la communauté LGBT qui se bat pour éviter les amalgames.

Ce lundi, Netflix et la société Media Rights Capital, coproducteurs de House of Cards, ont annoncé que la sixième saison de la série, actuellement en production, serait « la dernière ». Dans ce même communiqué, les deux sociétés se disent « profondément troublées par les informations de la nuit dernière concernant Kevin Spacey ».

« Comme Harvey (Weinstein), nous savions tous à ton sujet »

D’autres accusations sont apparues sur la Toile contre la star d’American Beauty. « J’étais fan de Kevin Spacey jusqu’à ce qu’il agresse quelqu’un que j’aime », avait déjà tweeté Heather Unruh, une ex-présentatrice américaine de télévision le 13 octobre.

« Tu ne te souviens plus de l’incident survenu il y a 30 ans ?, a-t-elle apostrophé l’acteur de 58 ans sur Twitter. Fuck u Kevin (vas te faire foutre Kevin) – comme Harvey (Weinstein), nous savions tous à ton sujet – J’espère que davantage d’hommes parleront », a déclaré l’actrice américaine Rosie O’Donnell.