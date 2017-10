Ghibli: Hayao Miyazaki annonce le titre de son prochain long-métrage

Hayao Miyazaki, devant son studio de Koganei, à Tokyo, le 10 juillet 2013. — NEWSCOM/SIPA

Le réalisateur retraité le plus actif du Japon est toujours aussi occupé. On savait que Hayao Miyazaki, le co-fondateur du Studio Ghibli et réalisateur du Château dans le Ciel ou du Voyage de Chihiro, bien qu’ayant tiré sa révérence en 2013, travaillait actuellement sur un nouveau long-métrage d’animation, sans beaucoup plus de précisions (le nom de Boro la petite chenille avait été évoqué fin 2016).

Samedi, le maître, à présent âgé de 76 ans, a profité d’un événement célébrant la récente ouverture à Tokyo d’un musée dédié au célèbre écrivain Natsume Soseki pour révéler quelques détails sur son projet en cours, devant un millier de personnes. A commencer, rapporte le journal Asahi, par son titre : Kimitachi wa dô ikiru ka, qui peut se traduire par « Comment vivez-vous ? ».

Encore « trois ou quatre ans » pour mener le projet à son terme

Ce nom est emprunté à un roman du journaliste et auteur Genzaburo Yoshino publié en 1937, dont la réédition et l’adaptation en manga, lancées au début de l’année, ont fait un tabac dans les librairies nipponnes. Yoshino était notamment connu pour son attachement au pacifisme, tout comme Miyazaki.

L’information va sans doute donner un nouveau coup de pouce aux ventes du manga

« Pour le héros du film, ce livre a une grande importance », a encore expliqué Hayao Miyazaki, qui prévoit qu’il faudra encore « trois ou quatre ans » pour mener le projet à son terme. La semaine dernière, le producteur Toshio Suzuki avait raconté à la télévision japonaise que Hayao Miyazaki faisait ce film « pour son petit-fils », afin que celui-ci puisse se dire à sa mort : « Mon grand-père est passé dans l’autre monde, mais il a laissé cette œuvre. »