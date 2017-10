Weinstein poursuit sa société pour l'accès à ses données personnelles

Harvey Weinstein, producteur déchu — WENN

Le magnat déchu d’Hollywood entend bien se défendre. Harvey Weinstein a porté plainte dans l’Etat du Delaware (est des Etats-Unis) contre la maison de production qu’il a cofondée. Il demandait l’accès à son dossier personnel et à son compte email, mais l’accès aux documents en question a été rejeté par la Weinstein Compagny.

Weinstein aurait besoin de ces accès pour préparer sa défense

Le studio a limogé Weinstein il y a quelques jours à la suite des révélations sur ses agissements présumés dans le New York Times et le New Yorker, suivies de déclarations de dizaines d’actrices ou collaboratrices qui se sont exprimées dans la presse ou sur les réseaux sociaux. La Weinstein Company a notamment été poursuivie par une actrice qui l’accuse d’avoir facilité et couvert son agression par le producteur.

>> A lire aussi : Affaire Harvey Weinstein: Une actrice norvégienne accuse à son tour le producteur de viol

La plainte affirme que Weinstein, qui est encore actionnaire de la maison de production, a besoin d’avoir accès à son dossier personnel et ses emails pour déterminer s’ils contiennent des éléments qui pourraient l’aider, ainsi que la société, à se défendre de ces accusations. « Harvey Weinstein est par ailleurs dans une position privilégiée pour mettre en contexte ses emails » afin d’éviter « des accords amiables ou condamnations inutiles », insiste-t-elle.

La Weinstein company au bord de la faillite

Depuis que le scandale a éclaté, la maison de production, qui était déjà en difficultés financière après plusieurs flops, lutte pour sa survie, Harvey Weinstein étant devenu persona non grata. Elle mène une enquête interne.

Le New York Times a rapporté mercredi que le fonds Colony Capital, proche du président républicain Donald Trump, a décidé de suspendre ses injections de trésorerie immédiates à la société en péril, à la tête de laquelle se trouve le frère d’Harvey Weinstein, Bob, l’autre cofondateur.

Le procureur de l’Etat de New York a par ailleurs, selon des informations de presse, ouvert une enquête pour des pratiques de discrimination sexuelle et d’atteintes aux droits civiques à l’encontre de l’entreprise, et d’autres plaintes sont attendues.