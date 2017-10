«Mon premier Festival»: Anaïs Demoustier conseille les enfants du jury

Anaïs Demoustier et deux jeunes jurés de Mon premier festival — Caroline Vié

Jusqu’au 31 octobre, « Mon premier Festival » présente une programmation pour les enfants.

Anaïs Demoustier est la marraine de cette 13e édition.

Un jury d’enfants va choisir son film favori.

Anaïs Demoustier est la marraine de Mon premier Festival, une manifestation qui propose, pendant les vacances de la Toussaint, des films destinés au jeune public dans une douzaine de salles parisiennes au prix de 4 € par séance.

Présente ce mercredi soir pour l’ouverture où était montréeLa Mélodie de Rachid Hami en présence de Kad Merad, la comédienne en a profité pour rencontrer deux membres du jury composé de bambins.

« Je trouve génial qu’ils aient la possibilité de découvrir des films sur grand écran », avoue-t-elle avant de commencer à feuilleter le programme avec Fatima (11 ans) et Anis (9 ans). Ces derniers, d’abord un peu intimidés, ont été sélectionnés dans un centre de loisirs parisiens, en raison de leur passion pour le 7e Art et ont été formés à l’image pour pouvoir remplir leur mission.

Des intérêts variés

« Je suis fan d’action et de la série Games of thrones », avoue Anis qui se déclare « impatient de voir et de critiquer les œuvres » qui lui seront proposées. Fatima préfère, quant à elle, les films d’animations comme Moi, moche et méchant ou les longs-métrages d’ Hayao Miyazaki. « Je suis surtout curieuse de voir des choses nouvelles. J’adore aller au cinéma : c’est tellement plus marrant que de regarder des films à la télévision, parce qu’on est plus au calme », dit-elle. Une opinion largement partagée par Anis : « Chez nous, il y a du bruit tout le temps ! »

Un travail sérieux

Les deux enfants prennent leur travail de jurés très au sérieux. « On a signé des papiers pour s’engager à bien tenir notre rôle », insiste Anis. En attendant de découvrir les huit longs-métrages en sélection, ils ont pu bénéficier des conseils d’Anaïs Demoustier sur les films hors compétition, dont l’excellent Les malheurs de Sophie de Christophe Honoré dans lequel joue l’actrice. « Ça l’air super, même si ce n’est pas de l’animation ! », s’enthousiasme Fatima avec autant de gourmandise que de curiosité.

De belles rencontres

« Rencontrer des professionnels du cinéma permet à ces enfants de mieux comprendre comment les films sont faits », insiste Anaïs Demoustier. Ces deux jeunes, elle les a galvanisés en les invitant à « tenir tête » aux autres membres du jury pour défendre les œuvres qui leur tiennent le plus à cœur. On est prêts à parier que les bambins timides se métamorphoseront en débatteurs passionnés au moment de la délibération.