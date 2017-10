VIDEO. On connaît enfin le secret du «code vert» de «Matrix»

Le code vert de «Matrix». — Warner Bros

Le « code vert » qui défile verticalement dès le début des films Matrix réalisés par Larry et Andy Wachowski (devenus depuis Lana et Lilly, après leur transition de genre) est l’un de ces symboles qui permettent d’identifier un film au premier coup d’œil, comme le texte de Star Wars qui se perd dans les étoiles. Mais contrairement aux lettres jaunes de George Lucas, le sens et l’origine de cette « pluie numérique » étaient jusque-là restés parfaitement obscurs.

Les cinéphiles les plus japonisants – et les spectateurs japonais - avaient immédiatement remarqué que ce code était formé de lettres de l’alphabet latin, de chiffres et de katakana, les caractères issus de l’un des deux syllabaires de la langue japonaise, utilisé en général pour transcrire les mots d’origine étrangère.

« Recettes de sushi »

Mais la présence de ces caractères japonais et leur lien avec le film lui-même n’avaient jamais vraiment été expliqués, même si beaucoup les attribuaient à la forte influence sur la trilogie Matrix du manga et dessin animé nippons Ghost in the Shell, où l’on trouvait déjà une pluie de lettres vertes.

Dissipant un suspense qui plane depuis près de vingt ans, le production designer Simon Whiteley, l’homme qui a créé le code de Matrix, explique dans un entretien à Cnet que ces caractères viennent tout droit… d’un livre de cuisine de son épouse japonaise, qu’il a scanné. « J’aime raconter que le code de Matrix est fait à partir de recettes de sushi », s’amuse Simon Whiteley. « Sans ce code, il n’y a pas de Matrix ».

Mais l’univers n’a pas encore dévoilé tous ses secrets : on ignore en effet si ce sont bien des sushis qui se cachaient derrière la matrice, ou plutôt des tempuras, du curry japonais, un donburi, du kaiseki ou même un sauté du fameux lapin blanc.

