Roman Polanski accusé d’avoir agressé sexuellement une artiste quand elle avait 10 ans

Roman Polanski est à nouveau accusé d’agression sexuelle. L’artiste américaine Marianne Barnard a dévoilé au Sun que le réalisateur l’avait agressée quand elle avait 10 ans. L’affaire Harvey Weinstein, qui ébranle Hollywood après les révélations du New York Times et du New Yorker sur le comportement de prédateur du producteur avec de nombreuses actrices, aurait poussé la jeune femme à sortir du silence.

« J’ai commencé à me sentir très mal à l’aise »

Les faits remonteraient à 1975. Mannequin enfant, elle se retrouve sur une plage, près de Malibu (Californie), avec sa mère. Elle se fait photographier en maillot de bain sur les rochers par le cinéaste. Il lui aurait ensuite demandé de retirer le haut de son bikini, puis le bas, pour porter seulement un manteau de fourrure.

« Lorsqu’il a voulu que je retire le bas de mon maillot, j’ai commencé à me sentir très mal à l’aise. Après, j’ai réalisé que ma mère avait disparu. Je ne sais pas où elle est partie, je ne l’ai pas vue partir, mais elle n’était plus là. Et il m’a agressée », raconte Marianne Barnard au Sun.

« Il est mis sur un piédestal »

En parallèle, la Cinémathèque française met Roman Polanski à l’honneur le 30 octobre prochain. L’organisme prévoit une soirée consacrée au cinéaste avec pour l’occasion la projection de son dernier film adapté du best-seller de Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie. Alors que le cinéaste est sous le coup de poursuites aux États-Unis pour le viol d’une mineure depuis quarante ans, cet hommage a été dénoncé par les féministes de l’association Politiqu’elles, dans les colonnes du Figaro.

« Il est mis sur un piédestal à la Cinémathèque française. Beaucoup d’artistes jugés coupables ou présumés coupables sont réhabilités par la société et continuent d’être honorés, critique Fatima El Ouasdi, porte-parole du collectif. Sur Internet, les réactions ne sont pas différentes.