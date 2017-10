Affaire Harvey Weinstein: Julie Delpy révèle avoir été agressée par un réalisateur à 13 ans

L'actrice Julie Delpy le 26 septembre 2017 à Los Angeles. — Willy Sanjuan/AP/SIPA

Les témoignages de femmes qui ont subi des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma n’en finissent plus de pleuvoir. Ce samedi, c’est Julie Delpy qui a confié la sienne au Parisien. Une agression qui a eu lieu alors qu’elle n’avait que 13 ans et qui a failli faire renoncer la jeune fille qu’elle était au cinéma.

« Je ne serai jamais actrice si ça veut dire "ça" »

« A l’âge de 13 ans, lors de l’une de mes premières auditions, un réalisateur m’a fait une réflexion/proposition malsaine, explique l’actrice et réalisatrice. Il s’est pris le script dans la figure et ma réputation de chieuse a commencé. J’ai pleuré dans les bras de mon père après cette horrible rencontre. Il voulait casser la gueule de ce réalisateur de troisième zone (il n’en valait même pas la peine). J’ai dit à mon père que je ne serais jamais actrice si ça voulait dire "ça" et mon père m’a rassurée en m’expliquant que je n’avais pas à m’abaisser, jamais ! Et que si j’avais du talent je pourrais travailler en gardant mon intégrité à 100 %. » Des paroles que Julie Delpy a visiblement bien mises en œuvre.

« Après, j’ai porté ma carapace en évitant les pièges, et j’ai avancé a pas de tortue car évidemment tout est moins facile quand on dit non et qu’en plus on l’ouvre, précise Julie Delpy. L’idée que le sexe puisse être une forme de monnaie d’échange est un engrenage qui engendre forcément des victimes. Donc il est temps que les femmes parlent, pas seulement du harcèlement, mais aussi de l’abus psychologique et physique dont beaucoup sont victimes dans leur travail et leur couple. J’ai bien peur que Weinstein ne soit que la partie visible de l’iceberg… »

« Il est essentiel que les femmes parlent du harcèlement sexuel »

Au-delà de son histoire personnelle, Julie Delpy espère que l’affaire Weinstein, qui a permis de délier les langues de nombreuses femmes, aura des conséquences positives pour elles. « Il est très important d’enfin parler du fait que ce milieu (et d’autres milieux aussi, j’en suis sûre) laisse faire ce genre de comportements, poursuit l’actrice. Oui il est essentiel que les femmes parlent du harcèlement sexuel et de la pression psychologique dont elles sont victimes. C’est un engrenage assez complexe et certains hommes plus ou moins puissants en profitent. Quelqu’un comme Harvey Weinstein était très entouré. Je me demande qui organisait les rendez-vous entre lui et ces actrices, alors que tout le monde savait ce qu’il faisait ? »

Quitte à évoquer le producteur américain, la réalisatrice a tenu à préciser qu’elle ne comptait pas parmi ses nombreuses victimes, mais que d’autres personnages comme lui peuplaient le cinéma français. « Pour ma part je n’ai jamais croisé Weinstein que dans des grosses soirées et de toute façon j’ai toujours été très claire et féroce sur ce sujet depuis que je suis très jeune, j’ai même parlé du harcèlement quand j’étais en France à mes débuts car la France n’a rien à envier a Hollywood. » Les choses sont claires.