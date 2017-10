VIDEO. Danielle Darrieux est morte à l’âge de 100 ans

L'actrice Danielle Darrieux est décédée le 17 octobre 2017 à l'âge de 100 ans. — NANA PRODUCTIONS/SIPA

C’était un monument du cinéma. Danielle Darrieux est morte à l’âge de 100 ans à Bois Le Roy dans l’Eure. Selon nos informations confirmant celles données à Purepeople par la présidente des Amis du Patrimoine de Bois Le Roy, Françoise Van Wittenberghe, la comédienne s’est éteinte mardi. Elle était entrée dans le cercle des actrices centenaires le 1er mai dernier.

Couronnée d’un Molière d’honneur en 1997

Elle est l'une des comédiennes les plus populaires de France et a figuré aux castings de La Ronde, Le Plaisir et Madame de… de Max Ophüls qui lui ont donné une dimension internationale, sans oublier Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy.

Plus récemment, elle avait joué dans 8 Femmes de François Ozon ou encore Nouvelle chance d’Anne Fontaine. En parallèle à sa carrière au cinéma, elle a été couronnée d’un Molière d’honneur en 1997.